Vzniká smlouva o splavnosti Labe. Ohrozí přírodu, sucho je moc velké, varují kritici

Do roku 2030 by mělo zboží plout po Labi z Pardubic až do Hamburku. Předpokládá to dlouho připravovaná česko-německá dohoda, kterou v pondělí schválila vláda v Praze. Nyní nákladním lodím překážejí úseky, kde je málo vody. Vláda očekává, že to pomůže obchodu, z obou stran se ale ozývá i kritika. Hlavně kvůli ochraně přírody.

Vede z hřebenů krkonošských kopců, dolů do nížiny okolo Pardubic a pak znovu na sever, až do Německa k Severnímu moři. Labe je nejvodnatější českou řekou a také součástí hlavní transevropské dopravní sítě. Přesto v posledních letech nebylo po celý rok splavné pro nákladní lodě, a to kvůli suchu.

Změnit to má mezivládní smlouva, kterou by česká a německá strana měly podepsat v nejbližších týdnech. Dohoda rozděluje tok Labe na několik úseků: mezi Pardubicemi a Ústím nad Labem by měla být jeho hloubka nově aspoň 2,3 metru, v oblasti Českého Švýcarska, kde Labe překračuje hranici, pak 1,4 metru, a to nejméně 345 dní v roce. To předpokládá i pět let stará, ale stále neschválená tuzemská koncepce vodní dopravy, na kterou sepsaná dohoda odkazuje.

Splavnění Labe zejména v okolí Děčína patří dlouhodobě mezi priority vodní dopravy v Česku. Jak ho ale zajistit, není zatím jasné. Problém s opatřeními má česká i německá strana.

"Text, který je nyní k dispozici, nepředpokládá v uvedeném úseku žádná konkrétní opatření. Dění (…) ale sledujeme, neboť by v konečném důsledku mohlo mít dopad na námi spravovaná chráněná území," uvedl na dotaz deníku Aktuálně.cz Tomáš Salov, mluvčí národního parku České Švýcarsko, kterým Labe protéká. Jedná se o oblast zařazenou pod evropskou ochranu Natura 2000 kvůli výskytu těch nejvzácnějších a nejohroženějších zvířat a rostlin.

Uzavření dohody zvyšuje tlak na vybudování jezu u Děčína, který by hladinu vody v kritickém úseku umožnil zvýšit, napsaly už v minulosti Hospodářské noviny. Zmíněná koncepce ho označuje jako "nejvíce potřebný projekt v rámci infrastruktury vodních cest" a rejdaři po něm dlouhodobě volají.

Jenže národní park varuje, že jez by mohl způsobit nenahraditelné škody na přírodě kolem toku řeky. Není navíc jisté, jak by si dokázal poradit se splavností v obdobích sucha. "Dohoda počítá s tím, že přírodní síly - sucho, zámraz nebo naopak povodňový stav - nedokáže člověk ovlivnit," připouští mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Nerealistické cíle v Německu

Námitky mají i Němci, které dohoda zavazuje udržovat hloubku vody alespoň 1,4 metru po celé délce toku. Nejspíš tu bude muset dojít k prohlubování dna.

Ministerstva životního prostředí všech spolkových zemí, kudy Labe protéká, žádají centrální vládu v Berlíně, aby se smlouva přepracovala. "Rovnováha mezi ekologií a dopravou (…) je ohrožena," tvrdí ve společném prohlášení z konce dubna. Smlouva je podle nich v rozporu s dlouhodobou německou strategií správy Labe a příliš upřednostňuje zájmy rejdařů.

Na německé straně je také problematický úsek v blízkosti státní hranice, zhruba k městu Magdeburg. I tady bývá hodně sucho. "Udržení hloubky plavební dráhy na alespoň 140 centimetrech je v Německu pro zmíněný úsek cíl, který se však ukazuje být zcela nerealistickým," dodává Salov z Českého Švýcarska.

Čeští i němečtí ekologové mají navíc problém i s dalším úsekem, u Přelouče na Pardubicku. Tady koncepce předpokládá stavbu plavebního kanálu, jehož přípravu ale už v roce 2016 přerušil rozsudek Nejvyššího správního soudu. Na zdejších loukách totiž žijí chráněné druhy živočichů, včetně dvou vzácných modrásků. I tato oblast je od loňského roku chráněná v rámci celoevropského systému Natura 2000.

České plány na zelenou dopravu

České ministerstvo životního prostředí obavy ekologů nesdílí. "Do smlouvy jsme prosadili podmínku, že pokud by její obsah či aplikace mohly zapříčinit rozpor s právem Evropské unie, pak je potřeba smlouvu vyjednat znovu," uvádí mluvčí Dominika Pospíšilová. Rozpor by mohl nastat právě v případě ohrožení chráněných oblastí.

3:33 S několika suchými roky za sebou se potýkají německé Drážďany. Primátor Dirk Hilbert prozradil, jak saská metropole hospodaří s vodou. | Video: Helena Truchlá, Blahoslav Baťa, Asociated Press

Resort dopravy pak vidí řešení v přestěhování ohrožených druhů rostlin, případně ve "zkopírování" a vytvoření umělého prostředí pro chráněné živočichy jinde v povodí Labe.

Přesně to ale podle analýzy národního parku České Švýcarsko možné není. Ministerstvo přitom zdůrazňuje, že vodní doprava je sama o sobě ekologická. "Nízkoemisní, málo hlučná, přesouvá část dopravy ze silnic a železnic," vyjmenovává mluvčí Jemelka. Na jezech je pak podle něj možné vybudovat malé vodní elektrárny, které jsou zeleným zdrojem energie.

