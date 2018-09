Nesmáli se mně, ale se mnou. Trump popírá, že se mu na půdě OSN posmívali

Americký prezident popřel, že by se plénum Valného shromáždění OSN smálo jeho nedávnému projevu. Ten zahájil chválou svého týmu.

New York - Tvrzení amerických médií o posměchu, který vyvolala v OSN slova prezidenta USA Donalda Trumpa o výjimečné výkonnosti jeho vlády, jsou falešná. Na tiskové konferenci v New Yorku to prohlásil sám Trump. "Nesmáli se mně, smáli se spolu se mnou, dobře jsme se bavili," prohlásil prezident.

Trump svůj úterní projev na schůzi Valného shromáždění zahájil chválou svého vládního týmu. "Za méně než dva roky toho má vláda dosáhla více než téměř jakákoli jiná v historii naší země," prohlásil Trump, což mezi některými přítomnými státníky vyvolalo smích. "Takovou reakci jsem nečekal, ale to je v pořádku," reagoval šéf Bílého domu.

Prezident na tiskové konferenci připustil, že na počátku své řeči zaregistroval v sále "jistý šum".

Tvrzení médií, že šlo o posměch, označil ale za falešné zprávy. "Falešná média tvrdí, že se lidé smáli prezidentu Trumpovi. Lidé se ale se mnou dobře bavili. Platí to o všech, bavili jsme se dobře. Respektují, co jsem vykonal," řekl americký prezident.

Posluchače svého projevu, kterými byli státníci a diplomaté z velké většiny států světa, označil prezident za velkou skupinu vysoce profesionálních osobností. "Moc ale netleskají, neaplaudují a nesmějí se," poznamenal Trump.

Video: Macron a Trump se sešli v New Yorku