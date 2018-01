Slovenský gang nutil postižené k žebrání, pak jim peníze vzal. Vydělal tím skoro 13 milionů korun

před 3 hodinami

Slovenská policie obvinila šest členů gangu z toho, že podle ní nutil tělesně postižené a sociálně slabé osoby k žebrání v cizině a získané peníze mu odevzdat. Novinářům to řekl policejní viceprezident Ľubomír Ábel. "Žili v nelidských podmínkách. Denně vyžebrali sumu od 100 do 300 eur (až 7500 Kč). Peníze museli odevzdávat pod hrozbou násilí, byli i zbiti," řekl Ábel. Podle policie si gang zmiňovaným způsobem vydělal nejméně půl milionu eur (12,8 milionu korun). Obvinění nutili poškozené žebrat nejméně od roku 2013, a to v Rakousku, v Německu a ve Švýcarsku. Pět ze šesti obviněných policie zadržela minulý týden během akce, do které se zapojily desítky policistů.

autor: ČTK | před 3 hodinami

Související





Hlavní zprávy