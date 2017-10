Slovenská policie zadržela exministra. Podezírá ho, že si objednal vraždu své obchodní společnice

před 3 hodinami

Pavel Rusko byl v 90. letech spolumajitelem soukromé televize Markíza a o něco později slovenským ministrem hospodářství. Nyní ho policie na základě oznámení Mikuláše Černáka, který si odpykává doživotí za různé vraždy, zadržela kvůli podezření, že chtěl nechat odstranit svou společnici ve firmě.

Bratislava - Slovenská policie v pondělí zadržela bývalého spolumajitele soukromé televize Markíza a exministra hospodářství Pavola Ruska. Podezírá ho, že si před 20 lety v podsvětí objednal vraždu své společnice ve firmě Sylvie Volzové. Napsal to slovenský list Sme, policie tyto informace později nepřímo potvrdila. Vražda se nakonec neuskutečnila, Volzová teď žije v Německu.

Policie vyšetřování podle listu zahájila na základě oznámení Mikuláše Černáka, který byl dříve označován za jednoho z čelných představitelů mafie na Slovensku a který si v současnosti odpykává doživotí za různé jiné vraždy.

Slovenská policie na sociální síti uvedla, že vyšetřovatel jejího elitního útvaru NAKA dnes obvinil v souvislosti s vyšetřováním přípravy vraždy čtyři osoby a že příslušníky NAKA byla zadržena obviněná osoba Pavol R.

Podle listu Sme jsou mezi obviněnými také Černák a další známé postavy slovenského podsvětí.

Černák podle listu uvedl, že se na něj Rusko před 20 lety obrátil s požadavkem na likvidaci Volzové, s níž měl v Markíze spory. Rusko prý nabídl odměnu 20 milionů tehdejších slovenských korun a složil zálohu půl milionu korun.

Rusko, který byl v letech 2003 a 2005 ministrem hospodářství, spolu s Volzovou v minulosti stejným dílem vlastnili společnost, jež provozovala Markízu. Tu později ovládla mediální skupina CME.

Plánovaný únos Volzové, její donucení převést podíl ve firmě a její následnou likvidaci podle listu překazilo zatčení Černáka na konci roku 1997. Volzová při výpovědi na policii potvrdila, že ve zmiňované době měla obavy o svou bezpečnost a že ji sledovali neznámí lidé.

Černák v minulosti uvedl, že je připraven vypovídat o vraždách, do kterých byl zapleten. Díky spolupráci s policií by mohl po odpykání 25 let ve vězení dosáhnout podmínečného propuštění na svobodu.