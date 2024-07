Fico se po atentátu odbrzdil. Z Chorvatska šije do médií, Ukrajiny i opozice

Veřejná vystoupení Roberta Fica po atentátu mají jednoho společného jmenovatele. Předseda slovenské vlády tvrdě útočí na novináře, které označuje výrazy "progresivní a liberální". Zároveň dává najevo, že opozice a jím kritizovaná média tvoří podle jeho názoru jeden celek.

Slovenský premiér se nyní zotavuje v Chorvatsku. Na nejnovějším videu, které zveřejnil v pondělí, jsou slyšet v pozadí cikády. Šestiminutový proslov Fico věnuje několika tématům, ale opakovaně adresuje výtky novinářům.

"Nemohu uvěřit tomu, co šíří liberální a progresivní média a jejich prodloužené ruce v Progresivním Slovensku, Svobodě a Solidaritě a bohužel i Křesťansko-demokratické hnutí," komentuje Fico schůzi parlamentu o vládním návrhu novelizace trestního zákona. Opoziční politické strany tak paradoxně označuje za prodloužené ruce médií, nikoliv naopak.

S útoky pokračuje, i když hovoří o summitu NATO ve Washingtonu. "Řádně jsme se na něj připravovali a já jsem opakovaně mluvil s našimi ministry zahraničí a obrany o tom, že nemůžeme souhlasit se žádnými závěry summitu, které by znamenaly přijetí Ukrajiny do NATO. Jsou tady militantní a válkychtivé členské země aliance, které si vůbec neuvědomují, co by členství Ukrajiny znamenalo, anebo chtějí naopak vyprovokovat přímý střet NATO s Ruskou federací (…) Liberální a progresivní média, hovořím dostatečně srozumitelně slovensky, nebo si i tak budete psát a zveřejňovat hatlaniny bez jakéhokoliv základu?" uvedl Fico.

Slovenský premiér ale nesdělil, které země jsou podle něj militantní a válkychtivé. Nebo zda mezi ně řadí i Česko.

Na svém facebookovém účtu před týdnem napsal: "Milá progresivně liberální média a opozice, omlouvám se, že jsem přežil, ale jsem zpět." Fico hned po vítězných parlamentních volbách loni v říjnu jmenoval média, se kterými nebude komunikovat, zařadil mezi ně Televizi Markíza, server Aktuality.sk a listy Denník N a SME.

Slovenský premiér zapojil slovenská média dokonce do svého prohlášení k atentátu na amerického prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. "Pokud by útočník na Trumpa uměl slovensky, stačilo by mu, kdyby si přečetl Denník N nebo Aktuality.sk, aby měl chuť napravit věci s neposlušným bývalým prezidentem. Scénář jako přes kopírák," srovnal oba útoky.

Šéfredaktorka SME Beata Balogová k tomu na dotaz Aktuálně.cz řekla, že si zvykla, že Fico dokáže využít jakoukoli politickou situaci k útoku na kritické novináře. Ale spojení slovenských médií s atentátem na Donalda Trumpa ji překvapilo.

"Premiér mohl vyjádřit lítost nad politickým násilím a popřát Američanům, aby to nezasáhlo do klidných voleb, ale Robert Fico místo toho zaútočil na slovenská média. Následně jsem dostala několik vzkazů od čtenářů, že stále kopeme do Trumpa tak jako kopeme do Fica. Není den bez nenávistného mailu nebo vzkazu. Často se v nich opakují tvrzení, která rozsévá Fico: Sorosova stáda prasat, nepřátelé národa, zrádci, služebníci Ameriky," popsala Balogová.

Fico ani při prvním video vzkazu na sociálních sítích od své hospitalizace média neopomněl. "Na veřejnosti jsem se ukázal poprvé na cyrilo-metodějských oslavách na Děvíne, což liberálně-progresivní opozici a její média vytočilo do nepříčetnosti," prohlásil ve svém vystoupení.

Video: Střelec byl jen poslem zla, řekl Fico