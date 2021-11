Slovenské nemocnice se brzy přeplní. Jsme na prahu katastrofy, říká lékař

Slovensko zažívá nejhorší vlnu koronaviru od začátku pandemie. Některé nemocnice kolabují a denně umírá i 45 lidí. Naočkována je přitom méně než polovina obyvatel. Cílem vlády je teď motivovat zbytek populace, aby si také nechali píchnout vakcínu. Jak ale říká slovenský matematik, data ukazují, že situace se jen tak nezlepší.

"V testech vidíme systematický nárůst počtu nakažených asi o 20 procent každý týden už od poloviny září. Počet nových pozitivních testů zatím ukazuje, že takový trend bude ještě nějakou dobu trvat," popisuje pro deník Aktuálně.cz současný stav na Slovensku matematik Richard Kollár, který se věnuje modelům o šíření koronaviru. Podle něj se tak dá i předpovědět, kolik lidí se bude muset v příštích týdnech hospitalizovat.

V posledním týdnu průměrně přibývalo skoro šest tisíc nakažených denně. Přes dva a půl tisíce lidí je pak v nemocnicích. Dlouhodobě zhruba 80 procent z nich není vůbec nebo plně naočkováno proti covidu-19.

Podle Kollára rostou počty hospitalizovaných dokonce o 30 procent týdně, ačkoliv je jich stále o něco méně, než by odpovídalo celkovému počtu nakažených.

"Bojím se, že za tím stojí nedostatek nemocničních lůžek. Na jednotkách intenzivní péče nebo na počtu pacientů na ventilátorech takový trend vidíme už delší dobu," doplňuje.

Mezi jednotlivými kraji na Slovensku panují velké rozdíly. Například na Žilinsku jsou nemocnice na pokraji kolapsu, pacienti s covidem-19 tam zabírají více než 80 procent lůžek. Plicní ventilátory jsou využívány ze 100 procent. Kraj tak musí posílat kriticky nemocné pacienty jinam, píše deník SME.

Nová opatření, ale jen trochu

Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala k zavedení nových protipandemických opatření dříve, než bude pozdě. Vláda se soustředí na zvýšení počtu očkovaných, kterých je mezi slovenskou populací pouze 45 procent. Oproti zbytku Evropské unie je to výrazný podprůměr.

V pondělí se kabinet dohodl na tom, že do restaurací nebo hotelů v nejvíce postižených okresech budou moci jen očkovaní. Epidemiologové ale kritizují, že vláda nezavedla povinnost očkování nebo koronavirových testů do práce. "Je to polovičaté řešení, které nebude mít efekt. Nezachrání nás před katastrofou, protože momentálně stojíme na prahu katastrofy," řekl například infektolog Peter Sabaka, který je i tváří slovenské očkovací kampaně.

Právě zatížení nemocnic je i podle matematika Kollára největším problémem. Slovenský zdravotnický personál je už teď pod tlakem a podle údajů o nově nakažených bude ještě nejméně dva týdny na hraně kapacity. Kraje, kde je zatím situace lepší, už teď vypomáhají, ačkoliv se dá očekávat, že největší nápor je teprve čeká.

Situace je srovnatelná s poslední velkou vlnou ze začátku roku, kdy slovenské zdravotnictví kolabovalo. V lednu denně přibývaly dva až tři tisíce nemocných, umíralo okolo 80 lidí. Nemocnice byly nejvíce zaplněné počátkem března, kdy bylo hospitalizováno 3800 lidí.

Tehdy sice ještě v zemi nebylo moc naočkovaných, ale platila velmi přísná protipandemická opatření, která zabraňovala hlavně v kontaktech mezi lidmi. Teď se v nemocnicích kromě covidových pacientů musí starat i o takové, kteří přijeli například s těžkým průběhem chřipky či jiné nemoci, a kapacita lůžek je proto asi o polovinu nižší, vysvětluje Kollár.

"Maximální vypětí nemocnic může tentokrát trvat mnohem déle. V některých regionech nákaza vrcholí, ale jinde může vrcholit až za měsíc," dodává matematik. Epidemii podle něj zastaví pouze vysoká proočkovanost anebo promořenost populace. Což ale může trvat třeba měsíc.

Jak podpořit očkování?

"Jsem pro, aby byly výhody pro očkované. Aby motivovaly k očkování," říká například epidemioložka Mária Avdičová, která je také členkou slovenského konzilia odborníků na pandemii. S tím souhlasí Sabaka i Kollár, podle kterého je pozitivní motivace k vakcinaci to jediné, co by nyní mohlo zafungovat.

Počty očkovaných na Slovensku v posledních dnech stoupají. V úterý si pro první dávku vakcíny přišlo přes 2300 lidí. Podle Kollára je ale důležité myslet i na třetí dávku, protože se časem imunita snižuje a lidé, kteří byli naočkováni mezi prvními, se mohou snadněji nakazit a ještě prodloužit současnou vlnu.

Nadějí by mohly i být nově vyvinuté léky proti koronaviru. Nemocnice už teď používají monoklonální protilátky, které výrazně snižují úmrtnost. Farmaceutické firmy Pfizer nebo Merck ale vyvinuly pilulky, které by nemocní mohli používat i sami doma.

"Vakcíny jsou jednou částí skládačky, i když velmi důležitou. Léky jsou však velmi potřebné a mohou pomoci zachránit další lidské životy, zejména zranitelné části populace. Pokud se výsledky potvrdí, bude to skvělá zpráva," dodal pro SME farmaceut Marek Kajan.

