Znepokojivé dění na Urale. Putinovi už nejde jen o Ukrajinu, obávají se analytici

Pozorovatelé Kremlu a bezpečnostní experti analyzují, co znamená, že ruský prezident Vladimir Putin v polovině května nečekaně proměnil svoji vládu. Shodují se v jednom: Jeho zájem se přesunul od Ukrajiny k dlouhé a vleklé válce proti Západu, píše server Kyiv Post.

Putin, který vstoupil do pátého funkčního období, před týdnem nečekaně upozadil své dva nejbližší spojence. Z postu ministra obrany odvolal Sergeje Šojgua, kolem kterého se v poslední době objevilo několik skandálů. Včetně úplatku ve výši přes 10 milionů dolarů, který měl údajně dostat jeden z jeho náměstků.

Šojgu navíc nedokázal ruskou armádu dostatečně připravit na invazi na Ukrajinu a ani ji za poslední dva a půl roku náležitě nereformoval. Pozoruhodné podle ukrajinského serveru je, že Šojgua nezatkli ani neposlali do důchodu. Přesunuli ho do křesla šéfa Rady bezpečnosti. To naznačuje, že u Putina zcela v nemilost neupadl.

Šojgua nahradil ve funkci ministra obrany Andrej Bělousov, bývalý místopředseda vlády. Některé kremlology tento technokrat se silným ekonomickým vzděláním znervózňuje. Je pro ně znamením toho, že Putin připravuje svou zemi na dlouhodobou válku tím, že se chystá zavést plnohodnotnou "válečnou ekonomiku".

Putinův kritik, šachový velmistr Garry Kasparov, na síti X varoval, že Bělousovovo jmenování je "dalším znakem ruského státního teroru, který Západ nesmí ignorovat. Putin nevidí jiný způsob, jak se udržet u moci než válčit. Není cesty zpět. Buď Rusko bude na Ukrajině poraženo, nebo pohltí ukrajinské zdroje a bude pokračovat směrem na Evropu."

A co Patrušev?

Dalším věrným, který přišel o významný post, je dlouholetý Putinův přítel z dob jejich společného působení v sovětské KGB Nikolaj Patrušev. Ten zastával klíčovou pozici tajemníka Rady bezpečnosti a dříve vedl FSB.

Podle analýzy Kyiv Post to u Patruševa spíš vypadá na "odchod do důchodu". Ačkoli podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova má být Patrušev ve své nové funkci poradce prezidenta zodpovědný za "strategicky důležitý loďařský průmysl". To také naznačuje, že nebyl z kremelské hierarchie zcela odsunut na vedlejší kolej.

Že Patrušev zůstává v Putinově přízni, ukazuje skutečnost, že jeho syn, dosavadní ministr zemědělství Dmitrij, byl povýšen a stal se místopředsedou vlády pro zemědělství a ochranu životního prostředí. Již nějakou dobu se podle serveru spekuluje o tom, že Dmitrij Patrušev by mohl jednoho dne nahradit samotného Putina.

Nový Putin

"Mezi další důležitý přesun lze počítat jmenování Alexeje Ďumina Putinovým asistentem", uvedl silný Putinův odpůrce Leonid Nezvlin. Bývalý gubernátor Tulské oblasti a šéf Putinovy nejbližší ochranky, se bude "zabývat otázkami vojensko-průmyslového komplexu". To může naznačovat, že se brzy dostane do ještě vyšší funkce.

Poslanec ze země, která je členem NATO a který si nepřál být jmenován, naznačil v nedávném rozhovoru pro Kyiv Post, že Západ znepokojují výstavby velkých továren v Rusku, včetně těch na Uralu. "Ty by měly kapacitu pomoci vybudovat armádu mnohem větší, než jaká by byla potřebná pro válku na Ukrajině," prohlásil pro server poslanec. To může opět vést k závěru, že se Putin možná chystá na mnohem větší konflikt, válku proti Západu.

Alferd Koch, bývalý místopředseda vlády Ruské federace, na svém blogu vyjádřil názor, že Putinovo působení v čele Ruska představuje sestupnou křivku "od potlesku v Bundestagu až po zatykač vydaný Mezinárodním trestním soudem", což vyvolává obavy, že by to mohlo Putina vyprovokovat k pocitu, že nemá co ztratit, když zahájí proti Západu totální válku.

