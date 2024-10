Slovenské úřady vyšetřují českou reportérku kvůli článkům o údajných sektách

Slovenská prokuratura vyšetřuje reportérku českého zpravodajského serveru Seznam Zprávy Kristinu Cirokovou kvůli reportážím a pořadům o údajných sektách. Krajská prokuratura Žilina podezírá novinářku z propagace hnutí potlačujícího práva a svobody, uvedl server Seznam Zprávy.

Redakce serveru se proti vyšetřování ohradila a označila ho za zastrašování novinářů. Podle Seznam Zpráv se vyšetřování týká článků Cirokové o hnutí AllatRa. Slovenská prokurátorka, která má kauzu na starosti přitom podle slovenského serveru SME toto hnutí v minulosti sama podporovala.

"To podezření je velmi obecné. Píše se tam, že měla propagovat ideologii antikultovních hnutí a organizací, čímž se měla dopustit zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod," sdělil serveru advokát Cirokové Sebastian Mach.

Na základě evropského vyšetřovacího příkazu vyslechla novinářku v Praze česká policie. Výslechu se zúčastnila žilinská prokurátorka Lucia Pavlaninová, která ale případ odmítla komentovat. "Je to neveřejné řízení. Já se nemám k čemu vyjadřovat. Ale povím vám: noviny si vždy napíší, co chtějí. Jednoduše vím, že chcete tlačit na veřejné mínění i na to trestní řízení, ale my postupujeme v souladu se zákonem," řekla serveru Pavlaninová.

Podle dokumentu od české policie, který server zveřejnil, uvádí vyšetřovací příkaz, že stíhání se týká článků, reportáží a veřejných vystoupení "propagujících ideologii antikultových hnutí". Tato hnutí podle příkazu prostřednictvím médií "očerňují" různé skupiny osob a organizace označením za kult či sektu.

Podle Seznam Zpráv Ciroková na Slovensku natáčela jednu reportáž, která se týkala ukrajinského náboženského hnutí AllatRa působícího ve 180 zemích včetně Slovenska i Česka. Ukrajinské úřady proti AllatRa provedly loni zátah a představitele hnutí stíhají.

Ciroková podle serveru loni odhalila, že se vůdce AllatRa Igor Michajlovič Danilov ukrývá na Slovensku. Reportérka také mluvila o AllatRa v pořadech slovenské RTVS. Slovenští zástupci AllatRy následně ve vyjádřeních mluvili o spiknutí "antikultistů" a podle nich pro spiklence Ciroková společně s další novinářkou ze Slovenska pracují.

V Česku i na Slovensku je AllatRa aktivní především prostřednictvím projektu Tvořivá společnost. Prokurátorka Pavlaninová, která vede vyšetřování proti Cirokové, přitom podle serveru SME tento projekt sama v minulosti podporovala. Kolegy z prokuratury zvala na on-line konferenci Tvořivé společnosti a nabádala je, aby učení hnutí věnovali pozornost.

"Nechtěl bych hnutí vnímat a priori negativně, ale dlouhou dobu vystupovala AllatRa jako proputinovská společnost a nezakrytě prosazovala nadvládu Slovanů v čele s Ruskem, čímž si vysloužila negativní ohlas," sdělil loni deníku Lidové noviny religionista Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Hnutí se podle něj také často zaobíralo různými konspiracemi spojenými i s antisemitismem.

Mohlo by vás zajímat: Stoupenci končili nazí v lese i bez prstů. Osud české sekty se uzavřel vraždou vůdce