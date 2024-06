Nahé rituály v lese, řezání prstů: Vůdce sekty hrozil stoupencům mučením. Zabili ho

"Věřili, že je Bůh a má naprostou kontrolu nad jejich životem. Byli přesvědčeni, že když neposlechnou jakýkoliv jeho příkaz, čekají je, možná i jejich blízké, hrozná muka. V tom ti lidé opravdu žili," říká o následovnících Richarda Šiffera a kutnohorské sekty spoluautor podcastu Stoupenci Antonín Viktora. Sám guru prý nejspíš věřil, že má nadpřirozenou moc. "Možná tomu sám podlehl," tvrdí novinář.

Tři mrtví a desítky zmanipulovaných lidí. To je v jedné větě příběh takzvané kutnohorské sekty, který vyústil ve vraždu jejího zakladatele. Dvě ženy, které se udaly na policii, se hájí tím, že léčitele zabily na jeho pokyn. Dalších šest lidí policie obvinila v souvislosti se smrtí dalšího člena sekty, mimo jiné z neposkytnutí pomoci.

"Nejvíc mě zaujalo, jak byli vzdělaní lidé schopni naprosto uvěřit člověku, který proti nim měl naprosto chabé vzdělání, jelikož byl vyučeným kuchařem," říká k případu Richarda Šiffera novinář Antonín Viktora, který je spoluautorem podcastu Stoupenci zabývajícím se kutnohorskou sektou.

V rozhovoru popisuje i jeden z "rituálů", kteří museli členové kultu podstoupit pokaždé, když jim guru vsugeroval, že provedli něco špatného. "On je dokázal přesvědčit, že se dopustili znásilnění, vytlačili to z paměti, ale on to ví," popisuje Viktora jednu z Šifferových manipulačních technik. Takový učedník pak na jeho pokyn musel i několik dní zůstat nahý bez jídla a jakéhokoliv vybavení v lese a schovávat se před okolím - jeden z takových případů právě vedl k prvnímu z úmrtí.

"Jeden muž byl poslán na lesní obřad. V tom lese strávil nejvíce času, zhubl spoustu kilogramů, byl obsypán klíšťaty a vypadal opravdu velice neblaze a zanedbaně. Nakonec musel podstupovat i fyzické trestání, kdy do něj mlátili dřevěnou tyčí, a on to zacházení nepřežil," popisuje případ Viktora.

Podle novináře mohla být smrt jednoho ze stoupenců a následná sebevražda dalšího důvodem, proč se hlava sekty Richard Šiffer o necelé dva měsíce později nechal zabít dvěma ženami - zubařkou a bývalou učitelkou. Těm údajně namluvil, že jeho tělo poté zmizí do jiné dimenze.

"Pro soud to bude těžké posoudit. Ten skutek je popsaný poměrně jasně, evidentně o motivaci nelhaly. Možná to není těžké z právního hlediska, ale z lidského," dodává Viktora k případu žen, které nyní stojí před soudem.

