Fico chce za šéfa tajné služby Gašpara. Jde o syna stíhaného policejního exprezidenta

Slovenská vláda ve středu navrhla na nového šéfa civilní tajné služby SIS náměstka ministra spravedlnosti Pavola Gašpara, který je synem stíhaného policejního exprezidenta a poslance strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Tibora Gašpara. Šéfa SIS podle zákona jmenuje hlava státu.

Gašpara do funkce navrhl premiér Robert Fico (Směr-SD). Vláda stran Směr-SD, Hlas a SNS ve středu návrh schválila. Kabinet dopředu neinformoval o tom, že bude o nominaci jednat. Bod programu s tímto návrhem zveřejnil na poslední chvíli, upozornil slovenský deník SME.

Pavol Gašpar se stal po podzimních předčasných parlamentních volbách a vytvoření čtvrté Ficovy vlády náměstkem ministra spravedlnosti Borise Suska (Směr-SD).

Tento resort stojí za návrhem novely trestního zákoníka a souvisejících zákonů, které vyvolaly kritiku opozice a protesty. Podle opozice je cílem předlohy dosáhnout beztrestnosti pro stíhané lidi, kteří jsou blízcí vládním stranám. Vláda změny v trestním právu obhajuje snahou o sladění slovenské právní úpravy se zákony platnými v evropských zemích

Směr chtěl původně za šéfa civilní tajné služby trestně stíhaného Tibora Gašpara. Ten však předpokládal, že by ho slovenská prezidentka Zuzana Čaputová do funkce nejmenovala, ani kdyby nominaci schválila vláda. "Ve vztahu k tomu, jak interpretuje moji osobu, se domnívám, že by s mou nominací měla nějaký problém," uvedl na podzim pro server Pluska.

Jeho syn Pavol Gašpar byl podle portálu Aktuality.sk v minulosti krátce obviněn z křivé výpovědi a křivé přísahy, stíhání ale po několika týdnech zrušil prokurátor. Prezidentka se podle SME od podzimu, kdy se vlády ujal Fico, veřejně nevyjádřila k tomu, jaké má podmínky na kandidáta šéfa SIS.

Loni v srpnu, tedy ještě před předčasnými volbami, odvolala z čela SIS Michala Aláče. Vyhověla tak návrhu tehdejší úřednické vlády, která žádala odchod Aláče poté, co byl spolu se svým předchůdcem Vladimírem Pčolinským a dalšími třemi osobami obviněn kvůli podezření z maření vyšetřování korupčních a jiných trestných činů.