Slovenská policie obvinila muže, který se zúčastnil bojů na východě Ukrajiny

před 38 minutami

Slovenská policie obvinila Slováka za to, že se na východě Ukrajiny zapojil do bojových operací proruských separatistů. Policie to v pondělí oznámila na sociální síti, v zemi jde o první obvinění svého druhu. Účast na bojových operacích polovojenských jednotek v cizině je na Slovensku od roku 2016 trestným činem.

"Obviněný se minimálně od července 2015 jako člen organizovaných ozbrojených skupin bojujících na straně proruských separatistů s použitím zbraní aktivně podílel a nadále podílí během války na území jiného státu na bojové činnosti organizovaných ozbrojených skupin, a to zejména v Doněcké oblasti," uvedla policie. Podle slovenského policejního prezidia jde o první případ, kdy byl Slovák obviněn za aktivní účast na bojích ve vojenském konfliktu na území Ukrajiny proti tamní armádě. V případě prokázání viny hrozí muži až osmileté vězení. Nový trestný čin, a to účast v bojové činnosti organizované ozbrojené skupiny na území jiného státu, doplnil slovenský parlament do trestního zákona poté, co vyšlo najevo, že na východě Ukrajiny se na stranu proruských separatistů přidali i Slováci. Kromě aktivní účasti na činnosti polovojenských jednotek je trestné také verbování a finanční podpora ozbrojenců, jakož i jejich výcvik v oblasti výroby a použití zbraní nebo technik k vedení boje. Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny si od jara 2014 vyžádal více než 10 000 mrtvých. Mírové dohody uzavřené v roce 2015 v Minsku s cílem zastavit boje jejich intenzitu pouze snížily. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, Moskva to stále popírá.