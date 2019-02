Šli žít džihádistický sen, odhodlaní zabíjet. Teď čekají, zda je Evropa přijme zpět

Podle jejich teorie právě tam umístil muslimský prorok Mohamed v jednom ze svých kázání dějiště závěrečného apokalyptického střetu.

Po městě Dábik vůdci IS dokonce pojmenovali svůj časopis, který šířili po světě v několika jazycích s cílem získávat nové rekruty a sympatizanty.

Skutečná poslední bitva IS v podobě, v jaké existoval od roku 2014, se odehrává více na východ. Ve vesnici Baghúz na syrsko-iráckém pomezí. V pondělí islamisté drželi poslední méně než kilometr čtvereční a sáhli k taktice známé z jejich minulých bojů - civilisty si vzali jako lidské štíty.

Posledních několik stovek džihádistů z IS - vesměs cizinců - je v Baghúzu obklíčeno příslušníky Syrských demokratických sil. Převážně kurdských vojáků, podporovaných Američany. Je to poslední vesnice, která Islámskému státu zbyla z obrovského území v letech 2014 a 2015. Tehdy se takzvaný chalífát rozprostíral od syrského Aleppa na západě až téměř k irácké metropoli Bagdádu.

Americký prezident Donald Trump naznačil, že chystá oficiální prohlášení o vítězství nad Islámským státem. "Nemají už žádné území," uvedl na svém oblíbeném Twitteru.

Trump chce proto ze Sýrie postupně stáhnout dva tisíce amerických vojáků. Naopak v Iráku pět tisíc amerických vojáků zůstane. Hrozba znovuzrození IS je tam vyšší než v Sýrii. Džihádistů zůstalo v obou zemích několik tisíc, někteří přecházejí k taktice teroristických útoků. Vůdce IS Abú Bakr Bagdádí se skrývá v Iráku, žádná z předchozích zpráv o jeho smrti se nepotvrdila.

Finální bitva s IS? Radujeme se z vítězství, ale teroristé se vynoří pod jiným názvem

Na 800 bojovníků IS drží v zajetí Syrské demokratické síly. Jde většinou o muže, kteří přišli z evropských zemí. Francouzi, Němci, Belgičané, Švédové a další. Buď si je evropské státy převezmou, nebo budou puštěni na svobodu, upozornil americký prezident Trump.

Evropské vlády tak řeší dilema: Na jedné straně je návrat džihádistů, věrných nenávistné ideologii a odhodlaných zabíjet, bezpečnostní riziko. Na druhé straně přijmout je a zavřít znamená mít je pod kontrolou. Pokud se dostanou na svobodu, mohou být ještě nebezpečnější.

Do Sýrie a Iráku se vydalo za snem budovat utopickou islámskou společnost a vraždit její nepřátele odhadem 1900 Francouzů, 960 Němců a 850 Britů. Mnozí z nich se nenarodili jako muslimové ani nemají přistěhovalecký původ, konvertovali k islámu v dospělosti.

Foto: "Chceme se pomstít, jsou obklíčení." Boj o poslední vesnici IS v Sýrii vrcholí

Velká Británie několika džihádistům, kteří měli dvojí občanství, zrušila to britské. Tím pádem je nemusela přijmout zpět. Mluvčí německé vlády oznámil, že legálně není možné německým občanům bránit v návratu do vlasti. Jiná věc je, zda mají být souzeni a uvězněni. Paříž se podle listu Neue Zürcher Zeitung kloní k názoru, že je islamisty lepší převzít a doma zavřít.

Velitel amerických vojenských sil na Blízkém východě generál Joseph Votel ale v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že se Syrské demokratické síly zatím islamisty propustit nechystají.

"Myslím, že si uvědomují rizika spojená s tím, že se tito lidé dostanou na svobodu," prohlásil Votel.