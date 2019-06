Válka měla začít v Berlíně. Extremisté chystali puč proti Merkelové a "parazitům"

Zaútočit v Berlíně, z útoků obvinit levicové radikály, vyvolat občanské nepokoje, svrhnout vládu a zrušit demokracii. Plán jako z 30. let chystali němečtí extremisté z organizace Revoluce Chemnitz.

Násilné převzetí moci v zemi směrovali na 3. října, kdy si spolková republika připomíná výročí svého znovusjednocení z roku 1990. Během domlouvání si členové skupiny vyměňovali fotky nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Osm podezřelých ve věku 21 až 31 let zatkli policisté jen dva dny před datem chystaného útoku, tedy 1. října. O více než osm měsíců později je německý nejvyšší státní zástupce obvinil z budování teroristické organizace.

Strůjcem spiknutí byl podle prokuratury Christian K., který zbylé muže sdružil ve skupinové konverzaci s názvem Plánování revoluce. "Stačí, aby to vypadalo, jako že si začali 'paraziti'," napsal údajný vůdce skupiny v jedné ze zpráv poslané přes mobilní aplikaci Telegram, kterou muži k domlouvání útoků využívali.

Tím, že vyvolají dojem, že činy spáchali levicoví radikálové, chtěli na svou stranu získat také policisty a posléze ostatní "normální občany".

Policisté jejich plány přerušili v okamžiku, kdy začali vybírat peníze na pořízení zbraní, které zatím neměli. Podle listu Süddeutsche Zeitung, který o případu informoval, si sepsali nákupní seznam.

"Pokud se potvrdí to, co víme teď, šlo skutečně jen o plány. Ale i to je v mnoha spolkových zemích trestným činem, takže proto jsou obžalováni z terorismu. Jestli by skutečně byli schopní útoky provést, se ukáže," popisuje deníku Aktuálně.cz Kai Arzheimer, odborník na pravicový radikalismus a terorismus z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči.

Boji proti Merkel-zombies

Christian K., sám člen zakázané extremistické organizace Sturm 34, je podle prokuratury autorem ideového manifestu skupiny. Svoje přívržence chtěl také propojit s dalšími pravicovými radikály. Ostatní vyzýval k útokům proti levicovým stranám, "diktatuře médií a jejich otroků a proti Merkel-zombies". Těmi měl patrně na mysli členy spolkové vlády kancléřky Angely Merkelové.

Deklarace vznikla 10. září loňského roku. Následujícího dne dopoledne už bylo v konverzaci všech osm mužů, kteří si tento týden vyslechli obvinění z terorismu. Jen o tři dny později měla skupina provést útok "nanečisto" v menším měřítku přímo v Chemnitzu nedaleko českých hranic.

Na povel "Vlci byli vypuštěni" měli - tentokrát zatím bez střelných zbraní - černě odění muži cíleně útočit na lidi, které považovali za migranty a příznivce levice.

Útoky se nakonec skutečně odehrály na malém, parkem pokrytém ostrově uprostřed města. Radikálové zde zaútočili na několik skupin lidí, kteří se na ostrově procházeli nebo grilovali. Jednoho Íránce přitom zranili na hlavě, jinak se incident obešel bez zranění. Několik útočníků bylo zadrženo.

Připraveni ke všemu

Někteří ze zbylých sedmi obviněných u výslechu tvrdili, že byli pouze zvědaví nebo zapomněli, že členy konverzace na plánování revoluce vůbec jsou. Další prý chtěli konverzaci ukončit, jakmile se začalo mluvit o zbraních a útocích, které měly být vražedné.

Když je ale "vůdce" vyzval, aby konverzaci opustili, pokud nejsou "připraveni ke všemu, se všemi riziky a důsledky", neodpojil se ani jeden. Tři ze sedmi členů byli navíc stejně jako Christian K. spojení se skupinou Sturm 34, která už má za sebou několik přepadení kanceláře levicových politiků nebo Němců zahraničního původu.

Sám Christian K. byl přitom v minulosti s německou rozvědkou v kontaktu. Podle informací německých médií projevil už v roce 2005 zájem pravicově extremistické kruhy opustit. Odstěhoval se proto s vědomím úřadů do Hesenska ve středním Německu za svou tehdejší partnerkou. Vztah ale nevydržel a Christian K. se poté přidal ke Sturm 34. O deset let později chtěl osmadvacetiletý muž, tehdy ve vězení v Drážďanech, navázat s tajnými službami spolupráci jako informátor. Úřad ale jeho nabídku odmítl.

Šest z osmi mužů nadále zůstává ve vazbě. Podle německého nejvyššího soudu, který případ řeší, patří mezi čelné představitele scény "skinheadů, hooligans a neonacistů" v Chemnitzu.

Vražda politika, který se zastával uprchlíků

O rostoucí míře pravicového extremismu v Německu se v poslední době hovořilo například v souvislosti se smrtí politika Waltera Lübckeho. K jeho vraždě se přiznal radikál, kterému vadil politikův shovívavý postoj k uprchlíkům.

Podle experta Kaie Arzheimera z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči v Německu spíše než podpora pravicového extremismu roste povědomí o něm a o tom, jak jsou podobné skupiny nebezpečné. "Na jedné straně jsou teď pravicoví radikálové víc slyšet, na straně druhé ale dochází k jakési protimobilizaci," vysvětluje.

Zároveň upozorňuje, že policisté začali k jednotlivým incidentům přistupovat odlišně. "Přibylo případů, které policie nehodnotí prostě jako hospodskou rvačku, ale jako útok neonacistů na lidi, kteří vypadají jako cizinci, to je pokrok," říká.

Video: Loni v říjnu členové Revoluce Chemnitz vypovídali na prokuratuře