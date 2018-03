Smrtonosnou látku Novičok vyvíjeli tajně sovětští vědci. Jeden z nich se stal první obětí

před 56 minutami

Britští vyšetřovatelé se snaží jednoznačně zjistit, kdo otrávil Sergeje Skripala látkou Novičok. Pracují i s teorií, že ji někdo dal Skripalově dceři Juliji do zavazadla.

Londýn - V neděli 4. března odpoledne obdržela britská policie nezvyklý telefonát. U lavičky v centru města Salisbury se divně chovají neznámý muž a žena. Pár neměl žádná viditelná zranění, ale byl v bezvědomí.

Šlo o bývalého důstojníka ruské vojenské rozvědky Sergeje Skripala a jeho dceru.

Doteď britská policie nemá v rukou nikoho, kdo by byl podezřelý z jejich otravy. Pravděpodobně to byl někdo, kdo se k nim přiblížil v restauraci nebo na ulici jihoanglického města. Podle listu The Telegraph policisté pracují i s teorií, že nervovou látku dal někdo do zavazadla Skripalovy dcery Julije.

Pachatel ale unikl, což jen ztěžuje možnost jednoznačně prokázat podezření britských politiků i NATO, že za útokem stojí ruský stát, který si chtěl se Skripalem vyřídit účty. Šestašedesátiletý Rus dříve pracoval jako agent pro britskou tajnou službu MI6 a Londýnu předával informace o ruských špionech ve Spojeném království.

Jednou věcí si však britští vyšetřovatelé jsou jisti. Nervovou látku, která zasáhla Skripala a jeho dceru Juliji, identifikovali jako Novičok - rusky Nováček. Jde o specifickou sloučeninu, kterou vyvíjela v této podobě jen jedna země.

Sovětský svaz v osmdesátých letech minulého století.

Nejsmrtonosnější chemická zbraň

Podobné projekty byly tehdy v SSSR přísně střeženým tajemstvím a jen málo lidí vědělo a i dnes ví, s čím se v sovětských laboratořích experimentovalo.

Jedním z nich je Vil Mirzajanov, bývalý sovětský chemik, který emigroval do Spojených států v roce 1992, když veřejně upozornil na nebezpečí látky Novičok. Věděl o ní dost, sám se totiž podílel na jejím vývoji a výrobě.

Dostal se tak do podobné pozice jako kdysi slavný fyzik Andrej Sacharov. Ten se nejprve podílel na vývoji sovětské atomové bomby, později ale usiloval o jaderné odzbrojení i za cenu konfrontace se sovětským režimem.

Mirzajanov řekl britské televizi Sky News a ruskojazyčnému vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky, že Novičok nemůže pocházet odjinud než z Ruska. A že si nedovede představit, jak by se k látce dostal někdo, kdo není řízen vládou.

Podle něj je to nejsmrtonosnější chemická zbraň, jaká se kdy na světě objevila. Je pětkrát až desetkrát silnější než dosud známé nebezpečné látky jako sarin a plyn VX. Protilátky proti působení jedu existují, ale musí být podány co nejdříve.

"Zrádci končívají špatně"

Ruský chemik Andrej Železňakov, který se na výzkumu Novičoku podílel, byl dokonce při nehodě vystaven působení látky, napsal Jonathan Tucker v knize Válka nervů, která pojednává o historii chemických zbraní. Železňakov trpěl silnými bolestmi hlavy, epilepsií, depresemi a nebyl schopen se soustředit na žádnou práci. Pět let po nehodě zemřel.

Bývalý šéf týmu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Moskvě Daniel Hoffman tvrdí, že látku, kterou někdo zaútočil na Skripala, je schopen použít pouze "státní aktér" a že vše jednoznačně ukazuje na Rusko. "Pravděpodobně to nikdy nebude možné dokázat u soudu," řekl Hoffman portálu Yahoo News.

Podle Hoffmana vyslal Kreml tímto činem před ruskými prezidentskými volbami, které budou 18. března, jasnou zprávu vlastním zpravodajským službám. Aby nikdo nezkoušel přeběhnout nebo získávat informace pro soupeře. "Putin sám jednou řekl, že zrádci končívají špatně," uvedl Hoffman, který působil v Moskvě v éře amerického prezidenta Baracka Obamy.

Podívejte se na ukázku předvolebního filmu o Vladimiru Putinovi: