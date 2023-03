"Neměli by trpět všichni?" Ruská moderátorka vyzvala k tvrdším útokům na Ukrajinu

Ruská odplata za ukrajinské útoky je málo tvrdá, na Ukrajině by měli trpět všichni, zaznělo v pondělí ve vysílání prokremelské televize Rossija 1. Moderátorka Olga Skabejevová litovala toho, že zejména v Kyjevě Ukrajinci nezažívají téměř žádné výpadky elektřiny a mají ve městě "moc světla". "Možná by naše odveta měla být trochu komplexnější, aby jim to bylo jasné," dodala.

1:19 "Jde o to, že jim naše odveta možná nepřipadá tak děsivá," uvedla ve vysílání moderátorka Olga Skabejevová. | Video: Rossija 1

V pondělním vydání populárního pořadu 60 minut hosté mimo jiné diskutovali o posledních útocích na ruskou Belgorodskou oblast, která přímo sousedí s Ukrajinou. Naposledy tam na počátku tohoto týdne ruská protivzdušná obrana zneškodnila čtyři střely. Moskva z útoků obviňuje ukrajinskou armádu, Kyjev se k nim ale oficiálně nevyjadřuje. Související Rusům docházejí tanky. A to rychle, tvrdí analytici. Kreml sahá po muzejních kouscích 0:59 "I Pavlovův pes by dávno pochopil, že vždy po takovém teroristickém útoku následuje odplata. Takže co? Takže Ukrajinci musí sedět bez světla, bez tepla," komentoval ostřelování Oleg Matvejčev, poslanec ruské vládní strany Jednotné Rusko. "Jde o to, že jim ta odveta možná nepřipadá tak děsivá," doplnila vzápětí moderátorka Skabejevová. Ta si poté stěžovala na to, že obyvatelé ukrajinského hlavního města mají stále přístup k elektřině a světlu. Zmínila i nedávný výpadek, který byl podle kyjevského starosty Vitalije Klička dlouhý přibližně 10 hodin. Z jejího pohledu ale trval příliš krátkou dobu. "Nebo jsme si snad v poslední době nekladli za cíl, aby na Ukrajině trpěli všichni?" tázala se Skabajevová, která patří k nejvýraznějším tvářím kremelské propagandy. Poslanec Matvejčev poté v reakci na její slova podotkl, že v některých částech Ukrajiny ale lidé opravdu nemají dodávky elektřiny. "Vím, že ve Vinnycké oblasti a ještě někde. Možná ale ochránili Kyjev, dali tam nějaké dieselagregáty," uvedl poslanec. 0:42 Animace: Střet ruské stíhačky s americkým dronem. Odtajníme video, slibuje USA. | Video: Reuters Ukrajinská energetická infrastruktura se pravidelně stává terčem ruských vzdušných útoků. Na počátku tohoto týdne se po masivních ruských zásazích potýkala s výpadky dodávek elektřiny zejména města Charkov a Žytomyr. V Kyjevě byla naopak většina dodávek obnovena. Podle šéfa vojenské správy Serhije Popka je v ukrajinské metropoli ale zhruba 30 procent odběratelů stále bez dodávek tepla. Stejný pořad získal pozornost i na počátku března, kdy v něm ruský poslanec Alexej Žuravljov taktéž poukazoval na nálety dronů na řadu ruských regionů, za nimiž údajně stály ukrajinské ozbrojené síly. Rusko podle něho na takové útoky reaguje nedostatečně, a je tak na čase "Ukrajince pořádně potrestat". Žuravljov pak svá ostrá slova směřoval i na adresu evropských zemí, kdy litoval toho, že "ti parchanti v Evropě nezmrzli". Video: "Parchanti nezmrzli." Ruský poslanec se opřel do Západu, ale i ruské armády (2. 3. 2023) 1:24 "První jarní den. A ti parchanti v Evropě nezmrzli," prohlásil Alexej Žuravljov, poslanec ruské Státní dumy. | Video: Rossija 1

