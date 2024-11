Síkela uspěl při slyšení v Evropském parlamentu. "Grilování" trvalo tři hodiny

Český kandidát na eurokomisaře Jozef Síkela podle zjištění ČTK při středečním slyšení v Evropském parlamentu uspěl a Výbor pro rozvoj jeho kandidaturu podpořil. Členové výboru se setkali krátce po tříhodinovém "grilování" a hodnotili, jak kandidát odpovídal na jejich otázky. Síkelu podle všeho podpořila dvoutřetinová většina.

Veřejně svůj postoj členové výboru nesdělili a konečné výsledky budou oznámeny až po skončení a vyhodnocení slyšení všech 26 eurokomisařů.

Členové Evropského parlamentu se českého kandidáta ptali zejména na to, jak chce vylepšit rozvojovou spolupráci a zajistit, že veškeré finance budou rozděleny efektivně a neskončí v nesprávných rukou. Několik dotazů se týkalo rovněž toho, jak bude jeho portfolio zasahovat do oblasti migrace a jak by mohla spolupráce s třetími zeměmi zabránit nelegálnímu přílivu migrantů.

Síkela v prohlášení po tříhodinovém "grilování" uvedl, že zásadnější neshody či tlak během slyšení nezaznamenal, na otázky se během posledních týdnů intenzivně připravoval. S europoslanci se podle svého vyjádření shodl na důležitosti boje s nelegální migrací.

"Strávil jsem poslední dny a týdny konzultacemi s celou řadou odborníků na rozvojovou pomoc, setkal jsem se i se zástupci nevládních organizací a se všemi relevantními členy výborů v Evropském parlamentu a probral jsem s nimi jejich nejdůležitější otázky," uvedl Síkela.

"Během dnešního slyšení se potvrdilo, co jsem čekal, a sice, že máme společný zájem pomáhat rozvojové pomoci, nicméně že musíme brát ve větší míře zřetel i na otázky ekonomické bezpečnosti," zhodnotil své vystoupení před europoslanci český kandidát na eurokomisaře. Konstatoval, že diskuze se vedla zejména o tom, jakým způsobem pokračovat v rozvojové pomoci, i jak chce EU v partnerských zemích prosazovat evropské hodnoty, ať už se jedná o lidská práva či rovnost pohlaví.

Podle Síkely během debaty nastalo několik momentů, kdy "do určité míry panovala neshoda napříč politickým spektrem", jiné názory na správné způsoby řešení mají totiž zástupci politických frakcí spíše levicových, frakcí středových a frakcí spíše pravicových. "Snažil jsem se ale v rámci těchto různých názorů dosáhnout rovnováhy a zdůraznit to, že v globálním světě nejsme sami a že naše snaha o dokonalost a korektnost se někdy obrací proti nám, protože naši soupeři jsou velmi asertivní a velmi agresivní a vůbec neberou na zřetel klíčové hodnoty, které se snažíme reprezentovat," prohlásil český exministr.

Se členy výboru se buď setkal nebo s nimi hovořil telefonicky, takže byl na většinu dotazů "do určité míry připraven". "Tlak pramenil spíš z toho, že šlo o velmi sledovanou událost, ve které chce každý obstát a nechce, aby se o něm psalo, že selhal," dodal.

Jednotlivá slyšení se konají vždy dvě najednou, od pondělí až do čtvrtečního odpoledne. V pátek 8. listopadu a v pondělí 11. listopadu žádná nebudou a v úterý 12. listopadu se budou na závěr konat slyšení šesti výkonných místopředsedů: ráno jsou na programu Ital Raffaelle Fitto a Estonka Kaja Kallasová, odpoledne Rumunka Roxana Minzatuová a Francouz Stéphane Sejourné, večer pak Finka Henna Virkkunenová a Španělka Teresa Riberaová.

Na základě doporučení výborů provede závěrečné hodnocení takzvaná Konference předsedů, která se skládá z šéfky Evropského parlamentu Roberty Metsolaové a předsedů jednotlivých politických frakcí. Konference předsedů Evropského parlamentu by měla prohlásit všechna slyšení za uzavřená, očekává se, že se tak stane 21. listopadu. Následně bude Evropský parlament hlasovat o sboru komisařů jako celku, nejspíš na plenárním zasedání, které se koná od pondělí 25. listopadu. Pokud všichni kandidáti při slyšení uspějí, mohla by nová Evropská komise po schválení europarlamentem začít fungovat už 1. prosince.

