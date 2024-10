Máme silné portfolio. Energetiku bychom nikdy dostat nemohli, říká velvyslankyně v EU

Česká velvyslankyně při Evropské unii Edita Hrdá nechápe nespokojené hlasy, které se zvedly kvůli tomu, jaké portfolio v Evropské komisi připadlo českému zástupci Jozefu Síkelovi (STAN). V podcastu Evropa v souvislostech vysvětluje, proč podle ní Česko ani lépe dopadnout nemohlo. "Získali jsme nejsilnější portfolio, jaké jsme kdy měli, a poprvé také opravdu ekonomické," upozorňuje.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v září oznámila, že český nominant na eurokomisaře a dosavadní ministr průmysl a obchodu Jozef Síkela bude mít na starosti mezinárodní partnerství. Vláda doufala, že se Česku poprvé povede získat silné ekonomické portfolio, spekulovalo se také například o energetice, podle Hrdé byly ale takové dohady scestné.

"Země, která zrovna v tuto chvíli zadává kontrakt na dostavbu jaderných elektráren, opravdu nemůže vést energetické portfolio. Takhle na to v Bruselu nahlížejí, to byla ta logika, která vedla i Ursulu von der Leyenovou," dodává žena, která má na starosti stálé zastoupení Česka v Bruselu.

Hrdá zdůrazňuje, že budování nové Komise je vždy o kompromisech a že více než polovina zemí není úplně spokojena s tím, jaké portfolio nakonec jejich kandidát získal. Česko ale podle ní spokojené být může.

"Chtěli jsme portfolio, které by mělo vlastní generální ředitelství a vlastní rozpočet, a to jsme dostali. Generální ředitelství je velikánské a rozpočet ohromný. To jsou holá fakta. A to, že se u nás říká, že to není důležité portfolio, to je jenom náš problém," dodává velvyslankyně.

Očekává také, že Síkela hladce projde i takzvaným grilováním v Evropském parlamentu, který musí ještě všechny členy nové Komise schválit. Slyšení je naplánované na listopad. Problém by podle ní naopak mohla mít například španělská komisařka Teresa Riberaová, kterou si zároveň von der Leyenová vybrala i jako jednu ze svých místopředsedkyň. Hrdá se obává, zda socialistická politička nebude pro nový Evropský parlament "příliš zelená".

Jestli ale Česko bude umět nové pozice v Evropské unii využít, zůstává hlavně na Praze. Hrdá zdůrazňuje, že během českého předsednictví, které měla na starosti, se ukázalo, že Česko to už v Evropské unii umí. "Už mnohem lépe víme, jak své zájmy nějakým způsobem implantovat do širšího konsenzu, který se tady vytváří. Umíme mnohem lépe nacházet spojence," dodává.

