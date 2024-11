Severokorejští vojáci si v Rusku užívají internet. Hltají porno, píše novinář

Vojáci Korejské lidové demokratické republiky nasazení v Rusku zažívají poprvé na vlastní kůži nejen tvrdé boje, ale také život mimo domovskou zemi, kde vládne totalitní režim. Objevují tak třeba, jaké to je mít přístup k internetu. To má nečekaný důsledek, vojáci KLDR "hltají pornografii". Na síti X to uvedl šéfkomentátor deníku Financial Times Gideon Rachman s odkazem na spolehlivý zdroj.

"Obvykle spolehlivý zdroj mi řekl, že severokorejští vojáci nasazení v Rusku nikdy neměli neomezený přístup k internetu. A výsledkem je, že hltají pornografii," napsal Rachman na síti X. Související "Soudruh z pekla" pomáhá Kremlu. Vojáci KLDR se ale s Rusy nedomluví, varují Britové Mluvčí amerického ministerstva obrany Charlie Dietz ve středu řekl serveru Politico, že toto tvrzení nemůže potvrdit s tím, že se Pentagon zabývá jen "vážnějšími" skutečnostmi spojenými s nasazením vojáků KLDR u hranic s Ukrajinou. Internetové služby jsou v KLDR značně omezené. Přístup k mezinárodní síti má pouze hrstka vyvolených, zejména vysokých státních úředníků a armádních důstojníků. Běžní obyvatelé mají přístup pouze k síti Kwangmyong (v překladu Jasné světlo), která nabízí jen tvrdě cenzurovaný obsah a služby. Připojit se skrze ni k mezinárodnímu internetu není možné. Omezené je sice užívání internetu i v Rusku, zapovězený je ale hlavně přístup na některé západní sociální sítě. To tamní občané často obchází užíváním virtuálních privátních sítí neboli VPN. Pornografii na Kwangmyong lidé nenajdou. Její sledování je v KLDR zakázané a hrozí za to trest až dvou let nucených prací, za výrobu nebo distribuci hrozí ještě horší tresty. Šíření pornografie uvedly severokorejské úřady jako jeden z důvodů, proč v roce 2013 popravily Kim Čong-unova strýce Čang Song-tcheka. I přesto se dle svědectví s pornografií v zemi tajně obchoduje. Bývalý důstojník CIA Henry A. Crumpton ve svých pamětech například uvedl, že "nikdy nepotkal Severokorejce, který by neměl zájem o porno, ať už pro soukromé účely nebo pro přeprodej". Video: Rusové porušili další červenou linii. Zastavit to může jenom Čína, říká Mikulecký (6. 11 2024) 31:06 Milan Mikulecký - Spotlight Aktuálně.cz | Video: Tým Spotlight