Rakušan se postavil za policisty, kteří nezabránili blokování pochodu proti potratům

Jsem rád, že celá akce proběhla i s velkou pomocí policie a jejího a antikonfliktního týmu bez zranění, škod na majetku a výraznějšího narušení veřejného pořádku, říká ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) k sobotnímu střetu účastníků Pochodu pro život a demonstrantů. Naopak někteří lidovečtí politici považují chování policie za její selhání a podcenění celé situace. Od Rakušana žádají vysvětlení.

Ministr vnitra za STAN Vít Rakušan čelí stále ostřejší kritice lidoveckých politiků kvůli tomu, že policie nezajistila průchod účastníkům sobotního Pochodu pro život, kteří mají často blízko právě k lidové straně a věřícím. Jak už Aktuálně.cz informovalo, průvodu zatarasili cestu vlastními těly demonstranti, což kritizovala poslankyně KDU-ČSL Romana Bělohlávková. K jejímu úmyslu žádat od ministra Rakušana vysvětlení, proč policie byla z jejího pohledu pasivní, se v úterý přidal pražský zastupitel za lidovce Jan Wolf.

"Policie ČR v tomto případě evidentně selhala a takto ukázala i pro budoucí podobné společenskopolitické aktivity, že není plně připravena na ochranu jakékoliv skupiny občanů v případě jejího napadení, a to ať už verbálního, či nonverbálního. Zamezení průchodu lze totiž oprávněně považovat za fyzický akt," uvedl v otevřeném dopise Wolf, který se pochodu sám zúčastnil.

Přitom poukázal na to, že zhruba polovinu zhruba dvoutisícového průvodu proti potratům tvořily děti. "Ty by měly vědět, že žijí ve svobodné společnosti, ve které má každý právo vyjádřit svůj názor, a policie je tu od toho, aby toto právo zaručila," říká Wolf. A žádá Rakušana, aby postup policie rychle prošetřil.

"Pokud uznáte, že na pozici ministra vnitra nestačíte, na svou funkci, prosím, rezignujte," napsal ostře nakonec.

Policie brala ohled na rodiče s dětmi, upozorňuje ministr

Redakce Aktuálně.cz požádala ministra o vyjádření hned v pondělí. Během odpoledne se tiskové oddělení vnitra omluvilo s tím, že Rakušan se vyjádří v úterý, protože čeká ještě na stanovisko policie. Když v úterý stanovisko poslal, vyplynulo z něho, že se za policisty postavil.

"Jsem rád, že celá akce i s velkou pomocí policie a jejího a antikonfliktního týmu proběhla bez zranění, škod na majetku a výraznějšího narušení veřejného pořádku," uvedl ministr vnitra. Policie se podle Rakušana snažila zajistit průchod pochodu a navrhovala pořadatelům změny trasy tak, aby zajistila ochranu všech. "Na některé změny pořadatelé přistoupili, na jiné už ne. Po celou dobu policie komunikovala jak s pořadateli pochodu, tak se shromážděním odpůrců," sdělil Rakušan v úterý.

Zároveň upozornil, že policie opatření přizpůsobila tomu, že jak v Pochodu pro život, tak i mezi demonstranty byli rodiče s dětmi. "Policie postupně vytvářela prostor pro průchod z náměstí Jana Palacha přes Kaprovu ulici na Staroměstské náměstí, vzhledem k velkému počtu lidí to ale zabralo čas a pochod se mezitím samovolně rozešel," uvedl Rakušan.

Na dotaz, zda byl během sobotního zásahu policie v kontaktu s policejním prezidentem, odpověděl, že ne. "Zásah probíhal standardně a nebylo to nutné," podotkl.

"Obrovská logistická operace"

Aktuálně.cz mluvilo také se zkušeným policistou s mnohaletou zkušeností ze zásahů podobného druhu, jako byl ten sobotní, kdy demonstranti zasedli vozovku tak, že průchod nebyl možný. "To, že se někomu podaří protiprávně zablokovat něčí pochod, je pro nás samozřejmě frustrující. Ale v situaci, kdy tam bylo nejméně tisíc odpůrců pochodu, je to složité rozhodování," vysvětluje policista, který si nepřál zveřejnit své jméno. S tím, že na každého sedícího demonstranta jsou potřeba minimálně dva policisté, aby ho odnesli.

"Protestující se navíc do sebe zaklesávají. Nejde to minimálně bez použití hmatů a chvatů a asi se to neobejde bez nějakého zranění. Každého zadrženého byste měli převést na služebnu. To je prostě obrovská logistická operace," popisuje obvyklou praxi.

Důvěryhodný zdroj z bezpečnostních složek také popsal lidi, kteří blokovali trasu průvodu: "Jádro tvořili skuteční levicoví extrémisté, anarchisté a Antifa. Byli zjevně předem dobře zorganizováni a rozděleni do skupin se skoro vojenským velením. Z jejich strany to byla dobře zorganizovaná akce," hodnotí odborník.

Jak bylo vidět i na video záběrech Aktuálně.cz, demonstranti obsadili klíčovou Kaprovu ulici tak, že do ní vběhli z několika vedlejších ulic. Policistů, mezi nimiž byli i těžkooděnci, bylo podstatně méně. Evidentně nebylo v jejich silách všechny postranní ulice zablokovat, aby pochod proti potratům mohl projít.

Podle zmiňovaného policejního zdroje je levicová scéna rozdělená a rozhádaná, ale jednou v roce se dokáže sejít a sjednotit - a to je právě při Pochodu pro život. Téma potratů má pro ně hodně mobilizující potenciál, který přilákal nejen ostré jádro krajně levicové scény, ale i umírněnější skupiny. Takže jste vedle sebe viděli tvrdé anarchisty, radikální feministky, Greenpeace, Piráty, Zelené," dodal zdroj.