Může za to křoví? Jak se stalo, že vojáci KLDR bloudí na nejpřísněji střežené hranici

Severokorejští vojáci tento týden už podruhé a v tomto měsíci potřetí "zabloudili" do nejstřeženější hraniční oblasti na světě. Jak se to mohlo stát, vysvětluje agentura AP.

Demilitarizovaná zóna mezi Severní a Jižní Koreou je jednou z oblastí na světě, kde se nachází největší množství zbraní a munice. Dva miliony min, ploty z ostnatého drátu, tankové pasti a desítky tisíc vojáků střežících z obou stran pás země dlouhý 248 kilometrů a široký čtyři kilometry.

Jednoduchou odpovědí by mohlo být křoví. Severokorejci možná kvůli hustému porostu neviděli značky označující tenkou vojenskou demarkační linii, která rozděluje demilitarizovanou zónu na severní a jižní stranu. Narušení hranice je však také nejnovějším zápisem do dlouhé, často násilné historie této hranice zřízené po korejské válce v letech 1950 až 1953. Konflikt skončil příměřím namísto mírové smlouvy, takže Korejský poloostrov zůstal rozdělený a technicky je stále ve válečném stavu.

Vojáci KLDR překročili hranici s Jižní Koreou ve čtvrtek a další dva případy se odehrály 9. a 18. června, připomněla agentura Jonhap. Ve všech případech to podle jihokorejské armády Severokorejci učinili zřejmě neúmyslně.

Opakované překročení hranice ze strany Severní Koreje tento měsíc mohlo být způsobeno také náhlým zvýšením počtu vojáků KLDR, kteří opevňují svou stranu hranice, píše AP. V mnoha částech pohraniční zóny je demarkační linie přitom zachycena pouhou značkou připevněnou na tyči nebo plátku betonu.

Stanice BBC v pátek informovala, že Severní Korea staví na několika místech poblíž hranic s Jižní Koreou části něčeho, co vypadá jako zeď. Ukazují to nové satelitní snímky, které analyzovala BBC Verify. Je na nich vidět, že uvnitř demilitarizované zóny byly vykáceny některé pozemky, což by podle odborníků mohlo být porušením dlouholetého příměří s Jižní Koreou.

Podle odborníků je tato nedávná aktivita neobvyklá a přichází v době rostoucího napětí mezi oběma zeměmi. "Ještě v 90. letech minulého století Severní Korea zřídila protitankové stěny, aby odradila postup tanků v případě, že by vypukla válka. V poslední době však Severní Korea staví zdi vysoké dva až tři metry, které nevypadají jen jako protitankové stěny," řekl vojenský expert Uk Jang z Asanského institutu pro politická studia v Soulu. "Tvar zdí naznačuje, že se nejedná pouze o překážky pro tanky, ale jsou určeny k rozdělení oblasti," dodal Jang při pohledu na satelitní snímky.

Fotografie ukazují nejméně tři úseky, kde byly v blízkosti demilitarizované zóny vztyčeny zábrany o celkové délce asi jednoho kilometru v blízkosti východního konce hranice. Přesné datum zahájení výstavby není jasné, na snímcích z listopadu 2023 však tyto stavby ještě nebyly vidět.

Mimo demilitarizovanou pohraniční zónu Pchanmundžom pokrývá většinu území divoká příroda, oblast je na obou stranách ale přísně monitorována. Jižní strana pozemní hranice je chráněna nejen tisíci vojáky, zbraněmi a minami, ale také hustou sítí kamer, pohybových čidel a dalších špičkových sledovacích zařízení. Narušení hranic je velmi vzácné a obvykle je rychle odhaleno.

