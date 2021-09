Využili stavební závady. Z přísně střežené věznice v Izraeli uprchlo šest Palestinců

Z přísně střežené věznice v severním Izraeli v noci na pondělí uprchlo šest palestinských vězňů. Úřady postupně vyjasňují okolnosti útěku, podle vězeňské služby vězni objevili v cele stavební závadu a využili ji k útěku. Čtyři z nich si odpykávali doživotní tresty za útoky na Izraelce. Jeden je souzený za mnohonásobné útoky a šestý byl ve vazbě.

Izraelská policie hodnotí útěk jako nejvážnější incident v nedávné době, ministr pro veřejnou bezpečnost Omer Barlev řekl, že uprchlíci budou dopadeni. Zjišťuje se, zda měli pomoc zvenčí. Průběžně je o situaci informován premiér Naftali Bennett, který řekl, že "jde o závažný incident, jenž si vyžádá zapojení všech bezpečnostních složek".

Web The Times of Israel píše, že na místo byly k pátrání po uprchlících povolány policejní posily, bezpilotní letadla a vrtulníky. Pátrací akce se účastní také vojáci a kontrarozvědka. V oblasti byla na silnicích zřízena kontrolní stanoviště.

וכך זה נראה מתוך תא 2 אגף חמש בכלא גלבוע.

פיר מנהרה בשירותים שהוביל אל מחוץ לחומות הכלא pic.twitter.com/IsKfG8B56R — Josh Breiner (@JoshBreiner) September 6, 2021

"Předpokládáme, že nic nevykopali, ale spíš odstranili desku, která zakrývala prostor, (jímž uprchli)," řekla Katy Perryová z vězeňské správy. Podle Barleva byl útěk "detailně naplánován, takže je pravděpodobné, že vězňům pomáhal někdo zvenčí".

Šestici se podařilo uniknout z věznice Gilboa, která je poblíž vesnice Bejt Šean u Galilejského jezera. Policie dostala informaci o podezřelé skupině lidí v okolí věznice ve tři hodiny ráno.

Vězeňská služba oznámila, že trestanci odešli "otvorem, který se našel v jejich cele". Plánuje se převoz asi 400 ostatních vězňů do jiných zařízení.

Podle izraelských médií se tři z uprchlíků pokusili o útěk už dříve. Jedním z těch, kdo jsou nyní na svobodě, je bývalý velitel džanínského vojenského křídla palestinské skupiny Fatah Zakaríja Zubajdí, usvědčený v minulosti z několika útoků a nyní souzený za několik zločinů včetně vraždy. Ostatní patří k radikální skupině Islámský džihád a všichni pocházejí z místa poblíž palestinského Džanínu.

Z věznice Gilboa se v roce 2014 pokusilo uniknout osm vězňů. Dozorci tehdy objevili tunel vykopaný pod koupelnou. Barlev dnes řekl, že právě tehdy byly objeveny stavební nedostatky budovy a nebyly náležitě odstraněny. Odtoková šacha podle izraelských médii ústí několik set metrů od věznice a byla zakrytá plevelem. Na skupinu vězňů jako první v noci upozornil taxikář, který ji viděl u benzinové stanice.

Palestinské radikální hnutí Hamás útěk ocenilo jako "odvážný a hrdinský čin". "Je to vítězství vůle a odhodlání našich hrdinských vězňů a problém pro sionistický bezpečnostní systém považovaný za nejlepší na světě," sdělil v prohlášení mluvčí Hamásu Fauzí Barhúm. Z Džanínu byla slyšet na oslavu útěku oslavná střelba. Podle izraelské televize se vězni budou snažit dostat do Jordánska nebo do Džanínu, což je město na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu podléhající palestinské samosprávě.

