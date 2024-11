Semafor se rozbil a to je dobrá zpráva. Německá média vítají konec vládní trojkoalice

Berlín postihlo politické zemětřesení, konec rozhádané vládní trojkoalice je ale dobrou zprávou pro Německo, píší dnes v komentářích německá média. Řada z nich kritizuje kancléře Scholze, který svedl vinu za konec vládní spolupráce sociálních demokratů (SPD), zelených a svobodných demokratů (FDP) na ministra financí Christiana Lindnera. Podle nich přitom nese velký díl viny kancléř sám.

"Den po Trumpově drtivém vítězství se třásla země i v Berlíně. Semaforová koalice se poroučela do dějin, neslavných dějin," napsal v komentáři list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vládní trojkoalice SPD, zelených a FDP se v Německu běžně označovala jako "semaforová" kvůli barvám, které mají strany v logu, tedy červené, žluté a zelené.

Ve středu se v Berlíně konala jednání, která měla vyvést vládní trojkoalici z hluboké krize způsobené spory ohledně hospodářské a finanční politiky. Ministr financí Lindner přitom navrhl uspořádat předčasné volby, do jejichž termínu by vládly tři strany společně dál. Kancléř Scholz to odmítl, Lindnera z vlády propustil a ohlásil, že požádá Spolkový sněm o vyslovení důvěry. Otevřel tak cestu k předčasným volbám, které by se měly konat nejpozději na konci března. FDP následně ohlásila, že vládu opustí všichni její ministři. Německá vládní koalice se rozpadla přitom jen den poté, co si Američané do Bílého domu zvolili opět republikána Donalda Trumpa.

Podle komentáře magazínu Der Spiegel je dobře, že se "nejméně oblíbená vláda v dějinách spolkové republiky" rozpadla. "Semafor se rozbil," napsal. Scholzova trojkoaliční vláda sice udělala mnoho dobrého, provedla například zemi vážnou energetickou krizí, která nastala po ruské invazi na Ukrajinu, podle Der Spiegel to ale vládě sotva kdo ještě počítá k dobrému. "Neustálé spory a hádky všechno překryly," uvedl. Politici semaforové koalice se podle něj chovali "jako děti, které postavily dům z kostiček stavebnice a pak ho ve sporu o to, kdo přidal kterou kostičku, zase zbořily". "Je dobře, že je tomu konec. Neboť semaforová vláda poškodila nejen sama sebe, ale na dlouho i důvěru v politický systém," dodal Der Spiegel.

"Je lepší nevládnout než vládnout špatně," napsal v komentáři ke konci vládní koalice list Die Welt. "Konec semaforové koalice je dobrou zprávou pro Německo," uvedl také list Süddeutsche Zeitung.

Řada médií se věnuje také projevu kancléře Scholze po krachu koaličních jednání a propuštění ministra financí z funkce. Podle Der Spiegelu to bylo "zúčtování s Lindnerem". "Ve 21:30 přišlo dno umírání semaforové koalice: V nevídaně zlostné řeči udělal Scholz z Lindnera jediného obětního beránka zodpovědného za krach červeno-zeleno-žluté koalice. Hlavní pilot Scholz prohlásil svého kopilota za zodpovědného za havárii," napsal k tomu bulvární list Bild. "Olaf Scholz přisoudil veškerou vinu za rozpad semaforové koalice Lindnerovi. Velkou zodpovědnost za krach vlády přitom nese kancléř sám," napsal v komentáři list Die Zeit.

