Seismolog: Explozi v Bejrútu předcházelo šest malých výbuchů, vyšly z jednoho místa

Mohutné explozi v bejrútském přístavu předcházela série menších výbuchů. Poslední z nich, který patrně odpálil sklad s dusičnanem amonným, byl přitom způsoben vznícením zábavní pyrotechniky. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl izraelský seismolog a expert přes výbušniny Boaz Hajun.

Masivní explozi předcházelo šest výbuchů v intervalech 11 sekund, uvedl bývalý inženýr izraelské armády Hajun, který nyní pracuje v organizaci Tamar Group a dohlíží na dodržování bezpečnostních standardů u výbušnin v Izraeli. Šest menších výbuchů podle něj zaznamenaly seismologické senzory umístěné asi 70 kilometrů od libanonského pobřeží v rámci mezinárodního geologického projektu IRIS.

"Nemohu kategoricky říct, co to způsobilo, ale mohu konstatovat, že tyto výbuchy vycházely ze stejného místa," řekl Hajun Reuters.

Libanonské úřady ničivý výbuch z 4. srpna připisují vznícení mnoha tun dusičnanu amonného, který byl v přístavu nebezpečně uskladněn několik let. Tragédie si vyžádala nejméně 172 mrtvých, tisíce zranila a značnou část města zdevastovala.

Prezident Michel Aún uvedl, že vyšetřovatelé budou zkoumat, zda příčinou výbuchu byla nehoda, nedbalost nebo "vnější zásah", jako například bombový útok.

Prvních pět výbuchů podle Hajuna způsobilo otřesy, které by se daly očekávat po odpálení několika tun výbušnin. Expert dále uvedl, že svědci tyto výbuchy nemuseli nutně zaregistrovat, jelikož se mohly stát v podzemí. Podzemním výbuchům podle Hajuna také nasvědčuje 43 metrů hluboký kráter v přístavu. Takto hluboký kráter by totiž podle něj nemohlo způsobit množství dusičnanu amonného, které uvádí libanonské úřady. "Byl by mělčí, maximální 25 až 30 metrů," poznamenal.

Šestá exploze byla podle experta větší než předchozích pět a odpovídala požáru, který byl spatřen v blízkosti skladu s dusičnanem amonným. Televizní záběry Hajuna přesvědčily, že tento požár byl "jednoznačně" způsoben vznícením ohňostrojů, což pak mohlo stačit k odpálení dusičnanu amonného.

Libanonský bezpečnostní zdroj Reuters sdělil, že komentář k možné příčině výbuchu neposkytne, dokud nebude oficiální vyšetřování uzavřeno.

Podle Reuters Hajun odmítl o příčině výbuchu, například zda mohlo jít o útok, dál spekulovat, což zdůvodnil tím, že nemá k místu tragédie přístup. Izrael a Libanon jsou stále oficiálně ve válečném stavu.

Video: Výbuch v Bejrútu na dosud nejkvalitnějších záběrech