Dva týdny před výbuchem v Bejrútu přišlo varování. Libanonská vláda ho ignorovala

Libanonský prezident i premiér věděli o nebezpečí, které představuje 2750 tun dusičnanu amonného uskladněného v bejrútském přístavu. Úřady je varovaly zhruba dva týdny před výbuchem. V dokumentu, do kterého nahlédla agentura Reuters, se přímo píše, že případná exploze by mohla zničit celé hlavní město.

Sklad plný nebezpečné látky používané jako hnojivo vybuchl 4. srpna odpoledne. Exploze srovnala bejrútský přístav se zemí a zničila velkou část města. Zemřelo přes 160 lidí a dalších 6000 utrpělo zranění.

Dusičnan amonný byl v přístavu uskladněný šest let. V roce 2013 ho celníci zabavili nákladní lodi ruského podnikatele, která v Bejrútu neplánovaně zakotvila. V průběhu několika let se tehdejší ředitel libanonského celního úřadu opakovaně obracel na soud a žádal o řešení vzniklé situace.

Upozorňoval na hrozící nebezpečí a navrhoval, aby se dusičnan amonný předal do rukou libanonské armády nebo se prodal.

Poslední varování ze strany bezpečnostních složek přišlo 20. července. Podle zprávy generálního ředitelství státní bezpečnosti měli prezident Michel Aún a premiér Hasan Dijáb obdržet soukromý dopis s varováním.

"Hrozilo nebezpečí, že pokud by ten materiál někdo ukradl, mohl ho použít na teroristický útok," cituje Reuters jednoho z úředníků. "Na konci vyšetřování generální ředitel připravil závěrečnou zprávu, která byla odeslána úřadům. Varoval jsem je, že by to mohlo zničit Bejrút, kdyby to explodovalo."

Při opravě přeskočila jiskra

Obyvatelé Libanonu, kteří se už několik měsíců potýkají s dopady vážné ekonomické krize, po výbuchu demonstrovali a požadovali odstoupení vlády. Neštěstí v bejrútském přístavu vnímalo mnoho z nich jako poslední kapku. Po rezignaci několika ministrů v pondělí nakonec podala vláda Hasana Dijába demisi.

Proč nebezpečný náklad zůstal navzdory varování šest let v přístavu, zůstává nejasné.

Americký deník New York Times přišel s odvoláním na diplomatické zdroje s informací, že o skladu s dusičnanem amonným věděl i americký dodavatel, který spolupracoval s americkou armádou. Už před čtyřmi lety navštívil přístav během bezpečnostní inspekce a na nevyhovující podmínky při skladování nebezpečných chemikálií upozorňoval. Americké ministerstvo zahraničí ale odmítá, že by o tom americké úřady věděly.

Letos v lednu bejrútské úřady vyšetřovaly nedostatečné zabezpečení hangáru číslo 12, kde byl dusičnan amonný uskladněn. Nikdo ho nehlídal, v jedné zdi byla díra a dveře byly uvolněné. Hrozilo, že materiál, který se díky své vznětlivosti využívá v pyrotechnice, někdo ukradne.

Státní bezpečnost 4. června pověřila přístavní úředníky, aby zajistili opravu a stráže a jmenovali ředitele skladu. Z dosavadního vyšetřování tragédie vyplývá, že právě během oprav došlo zřejmě ve skladu k požáru. Nejprve chytla pyrotechnika uskladněná v jednom z hangárů a pak i dusičnan amonný. V rámci vyšetřování už bylo zadrženo 20 zaměstnanců přístavu. Centrální banka zároveň zmrazila účty sedmi lidí, včetně vedoucího přístavu a šéfa celní správy.

Video: Letecké záběry Bejrútu po výbuchu