Šéf britského parlamentu odmítl banket na počest Trumpa. Je to neúcta, tvrdí kritici

před 2 hodinami

Předseda britské Dolní sněmovny John Bercow bez udání důvodu odmítl účast na červnovém státním banketu, který uspořádá královna Alžběta II. na počest amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bulvárnímu deníku The Sun to sdělil mluvčí šéfa parlamentu, jenž se do širšího povědomí dostal především díky barvitým přenosům ze sněmovních schůzí při brexitových hlasováních.

Krok vzbudil podle The Sun kritiku, že neúčast na akci je výrazem neúcty jak k panovnici, tak k šéfovi Bílého domu. "Donald Trump je prezidentem Spojených států amerických. Američané jej demokraticky zvolili a měla by mu být prokazována úcta, obzvlášť někým, kdo by měl být nezávislý," uvedl konzervativní poslanec James Duddridge. Krok Bercowa, kterého mnoho jeho konzervativních kolegů nemá v lásce, označil za urážku královny. Podle britských médií se rovněž očekává, že Bercow neumožní Trumpovi pronést projev v parlamentu, což je pocta, které se obvykle dostává všem hlavám státu, které přijedou na státní návštěvu Spojeného království. Bercow Trumpovo vystoupení, které ve čtvrtek podpořil ministr zahraničí Jeremy Hunt, odmítl už v roce 2017. Trump měl přijet do Británie už tehdy, ale návštěva byla zrušena po protestech, které vyvolalo jeho rozhodnutí na přechodnou dobu uzavřít hranice USA pro uprchlíky i pro občany sedmi muslimských zemí. "Už před zákazem migrantů jsem byl silně proti proslovu prezidenta Trumpa (v parlamentu), ale po zavedení zákazu jsem proti ještě více," řekl při té příležitosti Bercow a dodal, že sněmovna je proti "rasismu a sexismu". Královnino pozvání na banket s Trumpem už odmítl i šéf liberálních demokratů Vince Cable. Prohlásil, že se "nehodlá bratříčkovat s mužem, který je známý misogyn a rasista". Trumpova třídenní státní návštěva Británie se uskuteční od 3. do 5. června. Z Británie se Trump přesune do Francie, kde se 6. června sejde s prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle médií se pak zřejmě oba prezidenti společně zúčastní oslav 75. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.