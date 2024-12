Scholz v novoročním projevu varuje před vlivem sociálních sítí. Naráží tím na Muska

Německý kancléř Olaf Scholz ve svém novoročním projevu přiznává, že doba je těžká, a vyzývá Němce, aby se nevzdávali svého hlasu a rozhodli v nadcházejících předčasných volbách o novém směřování státu.

Německo je zemí, co drží pohromadě, zdůrazňuje kancléř. Varuje i před tím, aby v Německu rozhodovali majitelé sociálních sítí namísto občanů, čímž narážel na podnikatele Elona Muska a jeho veřejnou podporu pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Znění novoročního projevu dala médiím k dispozici agentura DPA.

"Síla pochází ze soudržnosti. A my jsme země, která drží pohromadě. Jděte a volte! Každý, kdo se rozhlédne po světě, ví, jak obrovským úspěchem jsou svobodné a tajné volby," uvádí podle DPA Scholz v projevu, který bude v Německu odvysílán večer v 18:00.

"Vy - občané - rozhodujete o tom, co se v Německu stane. Nezáleží to na majitelích sociálních sítí," upozorňuje Scholz. Zjevně tím naráží na vlastníka sociální sítě X Muska, aniž by ho přímo jmenoval. Miliardář, který je součástí týmu budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa, se výrazně angažuje v kampani německé AfD. Takový vliv ze zahraničí je v demokratických zemích neobvyklý a v Německu vyvolal kritiku napříč parlamentními stranami, připomněla agentura.

"Mnozí se na brutální agresivní válku Ruska proti Ukrajině dívají s pocitem rostoucího strachu. Mohu vás ujistit, že Ukrajinu nenecháme na holičkách a budeme ji i nadále podporovat jako nikdo jiný v Evropě - a že budeme i nadále zachovávat chladnou hlavu, aby se válka nerozšířila," zdůrazňuje v projevu Scholz k téměř tři roky trvajícímu konfliktu na Ukrajině.

Scholz v textu novoročního projevu připomíná, že Německo je třetí největší ekonomikou světa, přestože na něj připadá pouhé jedno procento světové populace. Zmiňuje také diverzitu německé společnosti, na níž její ekonomický úspěch částečně stojí. "Mezi tvrdě pracujícími lidmi, kteří to umožňují, je také mnoho lidí z jiných zemí, kteří zde pomáhají a jsou již dlouho součástí německého úspěchu," upozorňuje kancléř.

Pro Scholze to je poslední novoroční projev před předčasnými volbami, které se zřejmě uskuteční 23. února 2025. Němečtí poslanci 16. prosince při hlasování nedali kancléři důvěru. Olaf Scholz vedl od konce roku 2021 vládu svých sociálních demokratů (SPD), zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP). Tříčlenná koalice se rozpadla na počátku listopadu kvůli dlouhodobým sporům o hospodářskou a finanční politiku.

