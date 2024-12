Nečekané téma voleb. Německo řeší návrat Syřanů domů, ochromil by chod nemocnic

Nečekaný a rychlý pád režimu Bašára Asada v Sýrii bude tématem únorových předčasných parlamentních voleb v Německu. Respektive otázka návratu syrských uprchlíků z této evropské země domů.

Syřané přicházeli jako váleční uprchlíci do Německa od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011, ale nejvíce to bylo v letech 2014 a 2015. Celkem se v zemi usadilo 974 tisíc Syřanů. Lídr opozičních křesťanských demokratů (CDU) Friedrich Merz už vyzval vládu kancléře Olafa Scholze, aby návrat syrských běženců domů začala řešit.

Současné Německo je už méně otevřené přistěhovalcům než před zhruba deseti lety a vláda jen několik hodin po útěku Asada do Moskvy předminulý týden oznámila, že přestává vyřizovat žádosti syrských občanů o azyl. Mnozí Němci si spojují Syřany s hrozbou islamismu a kriminality, několik Syřanů v uplynulých letech zatkla kontrarozvědka kvůli podezření z plánování teroristických útoků.

Syřané ale zároveň představují důležitou pracovní sílu ve službách, v průmyslových podnicích nebo například v nemocnicích. V německých nemocnicích pracuje přes deset tisíc syrských lékařů nebo lékařek. "Pokud by mnoho z nich zemi opustilo, německé zdravotnictví a pečovatelské služby nezkolabují, ale na některých místech bude problém syrské zaměstnance nahradit," tvrdí šéf Německého svazu nemocnic Gerald Gass.

Někteří Syřané mají v Německu takzvanou doplňkovou ochranu, což znamená, že je nelze deportovat, pokud se v jejich zemi odehrává ozbrojený konflikt. Když válka skončí, tamní úřady mohou dotyčné osoby deportovat. Berlín nyní Sýrii po pádu Asada za zemi ozbrojeného konfliktu nepovažuje. "Učiňme nabídku. Syřanům, kteří se chtějí vrátit z Německa domů, zajistíme místa v charterových letadlech a tisíc eur," řekl šéf parlamentní frakce křesťanských demokratů Jens Spahn.

"Kdyby Syřané skutečně opustili Německo, bude to pro nemocnice problém, protože syrské lékaře prostě potřebujeme. Návrat Syřanů bude tématem voleb, ale myslím, že v praxi to potrvá ještě dlouho, než se někdo začne vracet. Netušíme ani, jaká bude v Sýrii situace," řekl v pořadu Interview plus Šárky Fenykové v Českém rozhlase reportér německého deníku Süddeutsche Zeitung Daniel Brössler. Předčasné volby se mají konat 23. února, favoritem je CDU.

Někteří Syřané německým novinářům řekli, že už jsou v Německu doma nebo že počkají, jak se situace v blízkovýchodní zemi vyvine. Zda znovu nevypukne válka. "Každý by rád žil ve své zemi, ale je opravdu brzy uvažovat o trvalém návratu," řekla agentuře Reuters šestatřicetiletá gynekoložka Sandy Íssová z Berlína. Třiatřicetiletý Avdu Chalíl, který pracuje jako garderobiér v mnichovském divadle, chce také vyčkat. "Rád bych se vrátil, Sýrie je krásná země. Kdybych věděl, že už tam nehrozí žádné nebezpečí, vrátím se už příští týden. Ale takovou jistotu teď nemám," popsal pro zpravodajský web Bayern 24.

Berlín už ale začal podnikat první kroky v jednání s novou syrskou vládou. Němečtí diplomaté v úterý navštívili Damašek a setkali se s novým faktickým vládcem Ahmadem Šarou (dosud vystupoval pod válečným pseudonymem Abú Muhammad Džulání). Německo se také v nejbližších dnech chystá obnovit provoz velvyslanectví v syrské metropoli, jehož chod přerušilo v roce 2012.

