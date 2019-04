Savčenkovou propustili z vazby. Ukrajinská justice je nemocná, diví se prokurátor

Ukrajinská politička, bývalá armádní důstojnice a někdejší vězeňkyně v Rusku Nadija Savčenková vyšla v Ukrajině na svobodu, protože jí v noci na úterý skončila vyšetřovací vazba, která nebyla prodloužena. Oznámila to agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na příslušné rozhodnutí soudu.

Generální prokurátor Jurij Lucenko označil propuštění Savčenkové za signál, že ukrajinská justice je "těžce nemocná", a připomněl, že obvinění poslankyně nebyla zrušena.

Savčenková strávila ve vazbě více než rok kvůli obvinění z velezrady, z pokusu o státní převrat a z přípravy teroristického útoku. Obvinění odmítala a přičítala snaze prezidenta Petra Porošenka zbavit se před prezidentskými volbami soupeřů.

Ukrajinci si zvolí hlavu státu tuto neděli ve druhém kole. Na výběr mají mezi Porošenkem a politickým nováčkem, hercem Volodymyrem Zelenským, který se podle průzkumů i podle výsledků prvního kola zdá být favoritem.

Někdejší důstojnice ukrajinského vojenského letectva se stala národní hrdinkou, když ji jako dobrovolnici zajali na východě země proruští separatisté a předali Rusům. Savčenková strávila dva roky v ruském vězení, kde několikrát držela hladovku. Po propuštění v roce 2016 - díky výměně za dva ruské zajatce - se stala ukrajinskou poslankyní. Porošenkovu vládu od té doby viní z nekompetence a korupce. Ve vlasti byla zatčena loni v březnu a i v ukrajinské vazbě držela hladovku.

"Neuteču do ciziny. Neutíkám z Ukrajiny, protože jsem ukrajinská hrdinka. Ukrajina pro mne není prázdná fráze, budu za ni bojovat až do vítězného konce a Ukrajina porazí režim Porošenka, prokurátorů a všech těch nepoctivých lidí. Nespravedlivě jsem rok strávila za mřížemi - a to ve své vlasti, a ne v Rusku. Dokážu svou nevinu, u soudu vyhraji," prohlásila po propuštění z vězení.

V případě odsouzení hrozí Savčenkové až doživotí, připomněl list Ukrajinska pravda a dodal, že podle svého advokáta se mezitím poslankyně chystá vrátit do parlamentu.

