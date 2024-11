Češi dovezli Ukrajincům další sanitky. Nikdy jich není dost, líčí velitelka praporu

Fotbalový stadion Valerije Lobanovského v Kyjevě je výjimečný tím, že stojí v centru města. Snad nikde jinde v Evropě není fotbalový stánek hned vedle hlavního náměstí.

Od našeho zvláštního zpravodaje - Slavný klub Dynamo Kyjev tady své zápasy už dlouho nehraje, přesunul se na větší Olympijský stadion, postavený pro finále mistrovství Evropy v roce 2012. Ruská agrese a válka zasáhly i do fotbalu, takže Dynamo zápasy evropských pohárů musí hrát v jiných zemích. Ukrajinská liga se hraje bez diváků.

Na starém stadionu ale pořád sídlí část vedení klubu a tento týden se prostranství před hlavní tribunou stalo místem předání české pomoci ukrajinským bojovníkům. Organizace Post Bellum přivezla v konvoji v rámci projektu Paměť národa - pomozme Ukrajině sanitky, terénní vozidla, generátory, zdravotnický materiál i hračky pro dětské domovy. Zástupci několika ukrajinských brigád přijeli na stadion z různých míst Ukrajiny, aby si věci převzali.

Mezi nimi kapitánka Anastasja Malovaná. "Jsem policejní kapitánka ze Zakarpatské oblasti a velím praporu o 250 lidech. Máme minomety, dělostřelectvo a samozřejmě i vojenské doktory, takže potřebujeme sanitky, pro kterou jsem přijela do Kyjeva," říká na místě reportérovi Aktuálně.cz. Válka samozřejmě i jí změnila život. "Studovala jsem práva a pak jsem devět let pracovala u policie. Po začátku velké ruské agrese v únoru 2022 jsme se všichni museli přizpůsobit novým podmínkám a dělat, co je třeba. Absolvovala jsem střeleckou průpravu na kurzu ve Velké Británii," popisuje Anastasja.

Lékař Vasil je ve válce od března roku 2022 nepřetržitě. I on si přijel vyzvednout sanitku. "Pracuji jako lékař v jednotkách, které podléhají ukrajinské vojenské rozvědce HUR. Sanitky potřebujeme pořád, protože Rusové nám je pořád ničí. Některé se rozbijí a nejdou opravit. Sanitek není nikdy dost," vypráví Vasil.

Ošetřuje raněné vojáky, ale sám prý měl také namále. "Ošetřuji zraněné vojáky v první linii, v medpunktech, kde probíhá první ošetření, a pak se rozváží do nemocnic. Sám jsem zatím měl štěstí a žádné zranění neutrpěl, když nepočítám několik kontuzí (poranění hlavy tlakovou vlnou z výbuchu - pozn. red.). Nejhůře mi bylo u Černého moře nedaleko Krymu, kde blízko mě zaútočil ruský letoun Su-34," vzpomíná.

V mrazivém počasí v minus pěti stupních a za drobného sněžení si Ukrajinci přebírali věci, které měli objednané. Automobily a sanitky, které vyrazily minulý týden z Prahy, už slouží v ukrajinské armádě. "Jsem řidičem u 21. zvláštní mechanizované brigády. Přijel jsem vyzvednout sanitku. Víc vám nemohu říci, protože nemám oprávnění se veřejně vyjadřovat," říká Alexandr ve světle hnědých maskáčích a s předávacím dokumentem v ruce. Jeho 21. brigáda sváděla s Rusy tvrdé boje u města Kreminna na severovýchodě země a má ve výzbroji německé tanky Leopard nebo švédská vozidla bojové pěchoty Stridsfordon 90.

S ukrajinskou vlajkou byla na místě také Valentina Varvarová z dobrovolnické organizace E+. "Spolupracujeme s Čechy a českým velvyslanectvím už od roku 2015. Rozvážíme auta, generátory a vybavení pro polní nemocnice a mnoho dalších věcí různým brigádám na frontě," uvádí dobrovolnice.

Při předávání pomoci měl krátký projev Martin Ocknecht z české Post Bellum, která vozidla a všechny věci přivezla. Uvedl, že čeští dobrovolníci Ukrajinu neopustí. "Neděkujte nám, my děkujeme vám," zakončil svůj proslov.

