Je to historické vítězství, raduje se Sanders z úspěchu ve stranickém klání v Nevadě

Vermontský senátor Bernie Sanders podle předběžných výsledků s výrazným náskokem zvítězil ve stranickém klání demokratů o nominaci na kandidaturu v prezidentských volbách v americkém státě Nevada. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž si Sanders upevnil pozici aktuálního lídra mezi demokratickými aspiranty na post šéfa Bílého domu.

Po sečtení hlasů z více než poloviny volebních okrsků má Sanders podporu 47 procent delegátů. Druhé místo drží s 19 procenty bývalý viceprezident Joe Biden, který dlouho platil za favorita volebního klání.

Třetí v pořadí Pete Buttigieg, jenž je bývalým starostou města South Bend v Indianě, získal 15 procent a senátorka za Massachusetts Elizabeth Warrenová deset procent hlasů. Kolem čtyř procent zatím berou podnikatel Tom Steyer a senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová.

"Dnes jde o historické vítězství, protože jsme zvítězili v nejvíce rozmanitém státě v Americe," uvedl Sanders v projevu, v němž se prohlásil vítězem. "Vyhrajeme, protože spojujeme náš národ v multirasovou a multigenerační koalici," dodal levicový politik, který se označuje za demokratického socialistu. Učinil tak s odkazem na skutečnost, že Nevada byla prvním státem stranického klání demokratů s výrazným podílem černošského a hispánského obyvatelstva.

Sandersovo triumfální vítězství ale podle agentury AP může přispět k prohloubení rozporů uvnitř Demokratické strany, jejíž čelní představitelé jsou přesvědčeni, že vermontský senátor je příliš ideologicky vyhraněný a jako zástupce levicového křídla nemá šanci ve volbách porazit současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

"Dříve než nominujeme senátora do souboje, v němž vyzve současného prezidenta, bychom se měli střízlivě podívat na to, co je v sázce z pohledu naší strany, našich hodnot a lidí, kteří mají tolik co ztratit. Senátor Sanders věří v nezvratnou ideologickou revoluci, která nechá stranou většinu demokratů, nemluvě o většině všech Američanů," formuloval svou kritiku v rámci gratulace k vítězství Sandersův volební soupeř Buttigieg.

Miliardář Bloomberg do boje zatím nezasáhl

První dvě klání o kandidaturu na post šéfa Bílého domu za Demokratickou stranu se odehrála v převážně bělošských státech Iowa a New Hampshire. Po nich v souboji o nominaci vedl Sanders před Buttigiegem, který byl v předchozích dvou měřeních sil překvapivě úspěšný.

Biden zaznamenal v Nevadě kýžený slušný výsledek po chabých výkonech v Iowě a New Hampshire, kde skončil čtvrtý, respektive pátý. "Tisk je připraven lidi rychle prohlásit za mrtvé, ale my jsme naživu, vracíme se a vyhrajeme," řekl Biden svým stoupencům v největším nevadském městě Las Vegas.

Do stranického klání v Nevadě nezasáhl miliardář Michael Bloomberg, který do něj hodlá nastoupit až v takzvaném volebním superúterý třetího března, kdy se bude hlasovat ve 14 státech najednou a bude se rozdělovat více než třetina všech kandidátů na červencový nominační sjezd strany v Milwaukee.

V souboji v Nevadě se rozdělí jen 36 demokratických delegátů na stranický sjezd z celkových 3979, kteří budou vybírat prezidentského kandidáta. Kromě toho však Nevada vyšle ještě 12 takzvaných superdelegátů, což jsou vysocí funkcionáři strany a členové Kongresu.

Straničtí funkcionáři z několika míst Nevady hlásili nesrovnalosti se sčítáním hlasů. Dělo se tak navzdory opatřením, která demokraté přijali ve snaze vyhnout se podobným problémům, které nastaly při stranickém klání v Iowě. Výsledky tam byly zveřejněny až s několikadenním zpožděním.