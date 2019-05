Samozřejmě, že do toho půjdu. Johnson chce nahradit Mayovou v čele konzervativců

Bývalý britský ministr zahraničí a jedna z hlavních tváří kampaně za brexit Boris Johnson ve čtvrtek oznámil, že bude kandidovat na funkci vůdce Konzervativní strany po premiérce Therese Mayové. Informovala o tom zpravodajská stanice BBC. "Samozřejmě, že do toho půjdu," řekl Johnson podle BBC na zasedání asociace britských pojišťovacích agentů.

Johnson v červenci odstoupil z funkce ministra zahraničí na protest proti tomu, jak Mayová vede jednání o vystoupení Británie z Evropské unie.

Už loni na podzim Johnson vyzval Konzervativní stranu k návratu ke svým tradičním hodnotám, jako jsou nízké daně či silný důraz na zajištění bezpečnosti. I podle sázkových kanceláří jde o nejpravděpodobnějšího nástupce Mayové v čele strany a má 28procentní šanci stát se příštím britským premiérem.

Mayová se ve čtvrtek sešla s předsednictvem klubu poslanců Konzervativní strany a zatím podle agentury DPA odvrátila vnitřní revoltu. Řada stranických kolegů přitom po Mayové požaduje, aby jasně řekla, kdy opustí premiérskou funkci.

Výbor 1922 sdružující vlivné konzervativní zákonodárce zatím upustil od hrozby vyvolání hlasování o nedůvěře Mayové. Skupina chce vyčkat do hlasování o zákoně o brexitové dohodě a znovu se pak sejít a dohodnout se na časovém plánu volby nového šéfa Konzervativní strany, řekl ve čtvrtek předseda klubu sdružujícího nevládní poslance Konzervativní strany Graham Brady.

Mayová ustála vnitrostranické hlasování o nedůvěře už 12. prosince loňského roku a podle stávajících regulí strany by měla být až do prosince tohoto roku v tomto směru nedotknutelná. K vyvolání nového hlasování o nedůvěře by tak bylo třeba změnit pravidla.

Samotná Mayová nedávno naznačila, že odstoupí, jakmile britský parlament schválí brexitovou dohodu, která ovšem v Dolní sněmovně už třikrát neprošla. Znovu hodlá premiérka brexitovou dohodu předložit parlamentu k hlasování v prvním červnovém týdnu.