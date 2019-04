Mayová chce požádat o další odklad brexitu. Řešení krize chce najít spolu s Corbynem

Britská premiérka Theresa Mayová v úterý po více než sedmihodinovém zasedání své vlády oznámila, že hodlá požádat Evropskou unii o další odklad termínu brexitu. Aktuální termín odchodu Británie z EU je 12. dubna. Východisko z brexitové krize chce premiérka nyní hledat v jednáních s předsedou opozičních labouristů Jeremym Corbynem. Předseda Evropské rady Donald Tusk v reakci na prohlášení Mayové zdůraznil, že není jasné, jaký bude výsledek jednání, a vyzval k trpělivosti.

"Opustit (EU) s dohodou je nejlepším řešením, takže budeme potřebovat další prodloužení článku 50, které ale bude co možná nejkratší a které skončí v okamžiku, kdy schválíme dohodu," uvedla premiérka v prohlášení s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací před více než dvěma lety spustila jednání o odchodu Británie z EU. Cílem odkladu aktuálního termínu brexitu podle ní je, "abychom odešli včasně a spořádaně".

Ve snaze dostat Británii z patové situace Mayová nabídla předsedovi Labouristické strany Jeremymu Corbynovi, aby s ní jednal o novém brexitovém plánu, který by zajistil, že Británie opustí EU s dohodou.

Jakýkoli nadstranický plán, který by měl být po jednáních předložen ke schválení parlamentu, musí být podle Mayové ale založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala v loňském roce s Bruselem. "Musíme se zaměřit na náš budoucí vztah s Evropskou unií," zdůraznila premiérka.

Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů, o kterých by mohli hlasovat. "Vláda je připravena řídit se stanoviskem sněmovny," dodala Mayová.

Premiérka zároveň zdůraznila, že vše, o čem v úterý hovořila, se musí stihnout do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu.

"I když ani po dnešku nevíme, jaký bude konečný výsledek, buďme trpěliví," reagoval na prohlášení Mayové předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten již minulý pátek svolal na 10. dubna mimořádný summit EU. Právě na něm by mohli šéfové států a vlád EU schválit či zamítnout další odklad brexitu.