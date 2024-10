Záhadná proměna Lukašenkova kritika. Podlehl propagandě a chválí život v Bělorusku

Bělorusko v květnu 2021 přinutilo k přistání v Minsku letadlo společnosti Ryanair, aby mohlo uvěznit opozičního novináře. Od té doby se jeden z nejznámějších odpůrců režimu Alexandra Lukašenka změnil k nepoznání, píše polský list Rzeczpospolita o osudu Ramana Prataseviče.

Pratasevič v době největších protivládních protestů po prezidentských volbách v srpnu 2020 vedl z Varšavy tehdy nejpopulárnější zpravodajský kanál na sociální síti Telegram Nexta, který byl jedním z hlavních zdrojů informací pro demonstranty v Minsku a dalších městech. Z něj se dozvídali o represích, protestech a počínání úřadů.

Protesty Lukašenko potlačil a jejich vůdce zavřel do vězení či donutil k emigraci. Pratasevič se z Varšavy přestěhoval do Vilniusu, kde spolupracoval s kanceláří opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské. Do rukou běloruské tajné policie KGB se dostal v květnu 2021, kdy se letecky vracel i se svou ruskou přítelkyní z Atén do Vilniusu, ale běloruské úřady přiměly letoun k přistání v Minsku.

Od té doby kvůli sankcím zavedeným proti Minsku západní aerolinky nelétají do Běloruska a nad jeho vzdušným prostorem a letadla běloruské společnosti Belavia nepřistávají na západních letištích.

"Dostal bych určitě 25 let vězení a užil si minutu slávy. Opozice by mě pokládala za hrdinu a politického vězně. Pojmenovali by po mně zastrčený kout v nějakém městečku v Evropě. Ale co dál?" řekl po třech letech Pratasevič ruské novinářce a celebritě Xeniji Sobčakové v rozhovoru zveřejněném tento týden.

"Ovšem, měli jsme nějaké politické problémy. Ale jinak normálně žijeme. Ti, kdo tvrdí, že je tu zle, tu nežijí. 99 procent obyvatel vede normální a spokojený život. Čím dál víc si to uvědomuji," zopakoval tvrzení běloruské propagandy.

Pratasevič byl odsouzen k osmi letům, ale vězení unikl. Celou dobu byl na svobodě a rozdával rozhovory, ve kterých kritizoval bývalé kolegy z opozice. Stal se hvězdou prorežimních televizí. Jeho bývalou partnerku Sofiji Sapegaovou po přistání v Minsku také zatkli a uvěznili, ale po dvou letech ji Lukašenko omilostnil a vrátila se do Ruska.

Lukašenko nakonec omilostnil i Prataseviče, jehož matka se loni v létě vrátila z Polska do Běloruska. Mezitím se Pratasevič stihl oženit a nedávno se na sociálních sítích pochlubil snímky z dovolené v Dubaji. Pracuje teď jako svářeč v minské továrně. Sobčakové, kterou provedl na svém pracovišti, prozradil, že vydělává okolo 2200 až 2500 běloruských rublů měsíčně (asi 15 600 až 17 800 korun). Tvrdil, že se za to dá v Minsku "normálně žít".

V nezávislých médiích se dříve objevila tvrzení, že na základě Pratasevičových doznání se za mříže dostalo několik opozičníků, a tak budí v demokratických kruzích velké emoce. Někteří si myslí, že jej Lukašenkovy tajné služby donutily vystupovat v propagandistických médiích, jiní tvrdí, že prodělal velkou přeměnu.

"Nemyslím si, že ho k tomu někdo nutí. Je to prostě takový člověk. Takto se nechová žádný z ostatních (asi 1400) vězňů režimu. Režim jej využívá, aby předvedl svým odpůrcům, že má smysl s režimem spolupracovat a že si v Bělorusku obyčejný svářeč může dopřát dovolenou v Dubaji," řekl polskému deníku exilový politolog Pavel Usov. Domnívá se, že režim využije Prataseviče i během prezidentských voleb v příštím roce, aby "předvedl, jaká je opozice".

"Pratasevič se tváří, že koná sám, ale tak to není. Nevíme, zda mohl z Dubaje utéci. Nevíme, zda mu tam nevzali pas, kromě toho v Bělorusku zůstala jeho matka. Myslím, že je pod tlakem Lukašenkových tajných služeb," prohlásil varšavský redaktor Nexty Scjapan Pucila, kterého v Bělorusku v nepřítomnosti odsoudili k dvaceti letům. "To, co Pratasevič říká, neberu vážně. Za šňůrky tahají ti, kdo za ním stojí v pozadí," dodal.

