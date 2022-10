Rychle odejděte, říkají okupanti lidem v Chersonu. Sílí obavy z protržení přehrady

Slova generála Sergeje Surovikina o nutnosti přijmout těžká rozhodnutí v okupované Chersonské oblasti vyvolala spekulace o tom, co tím velitel ruských vojsk na Ukrajině myslel a naznačoval. Navíc v době, kdy ruští vojáci čelí ukrajinské ofenzivě, jejímž cílem je osvobodit město Cherson a jeho okolí na západním břehu Dněpru.

Britská vojenská rozvědka ve své pravidelně zveřejňované svodce interpretuje Surovikinův výrok jako přípravu na stažení ruských jednotek z Chersonu, kde se ocitly v beznadějné situaci. Je nutné přepravit vojáky i techniku přes Dněpr na levý břeh. Řeka je přitom v Chersonu na jihu Ukrajiny široká několik stovek metrů a mosty zničilo ukrajinské dělostřelectvo bombardováním.

Analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW) ale s odvoláním na své ruské zdroje uvádějí ještě jednu možnost. Surovikin podle nich zvažuje zničení přehrady Nová Kachovka na Dněpru. On sám mluvil o tom, že podle jeho informací se přehradu chystají zničit Ukrajinci.

"Rusové vytvářejí informační pole pro to, aby zničili vodní nádrž a elektrárnu Nová Kachovka a obvinili z toho Ukrajince," napsal ISW. Útok by zatopil obrovské rovinaté území a zpomalil by ukrajinský postup.

Proti scénáři ruského zničení elektrárny ale hovoří fakt, že Nová Kachovka zajišťuje vodu i pro Ruskem okupovaný Krym. A území na východním břehu Dněpru, kam se chtějí Rusové s technikou přemístit, leží níže než na západním, takže by bylo protržením hráze více zasažené.

K názoru, že Surovikinova slova o "těžkých rozhodnutích" mohou znamenat ruský úder s velkými následky spíše než prostý ústup, se kloní také komentátor a znalec Ruska Alexandr Mitrofanov. "V ruském diskurzu se to chápe také jako oznámení, že v Chersonu bude použito ničení v dosud nevídaném měřítku. Spekuluje se o zatopení regionu nebo o jaderném útoku," napsal.

Hrozící Putinova prohra

Kyjev uvalil na informace o ofenzivě informační embargo. Podle agentury Reuters ale Ukrajinci útočí na města Novaja Kamjanka a Beryslav a od začátku září postoupili zhruba o třicet kilometrů k Chersonu.

Pád tohoto města by byl pro ruského prezidenta Vladimira Putina politickou prohrou: je to jediné hlavní město nějaké ukrajinské oblasti (obdoba českého kraje), které Rusové dobyli. Navíc by ho nyní ztratili nedlouho poté, co Putin podepsal dokument o anexi a začlenění Chersonu do Ruské federace.

Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Volodymyr Saldo vyzývá obyvatele, aby se připravenými autobusy a plavidly evakuovali na východní břeh Dněpru a pak dál do Ruska. Tam pro ně bude údajně připraveno náhradní ubytování.

Kyjev ale označuje tyto výzvy za deportaci, nikoliv evakuaci. "Evakuace je to pro kolaboranty a ty, kteří pomáhali okupantům. Pro ostatní je to deportace," uvedl Andrej Chlan, který pracoval ve vedení Chersonské oblasti před válkou a po ruské invazi uprchl.

"Okupační úřady rozesílají lidem SMS zprávy, ve kterých jim tvrdí, že Ukrajina připravuje masivní bombardování obytných čtvrtí a civilních objektů," napsal ukrajinský zpravodajský server Obozrevatěl.

Hlavně nechoďte za ruské hranice

Kolik obyvatel v Chersonu zůstalo, není jasné. Před válkou tam žilo 300 tisíc lidí, ale postupně odešla více než polovina této populace. Šéf okupační správy Saldo uvedl, že takzvaná evakuace se má týkat padesáti až šedesáti tisíc osob, ale to není možné ověřit.

Ukrajinská vláda vyzvala obyvatele Chersonské oblasti, aby se snažili přejít na území pod kontrolou ukrajinské armády, pokud je to alespoň trochu možné. Pokud se vydají do Ruska, mohou jim tam úřady vnutit ruský pas a s tím budou opouštět Rusko složitě.

Další otázkou je případná nucená mobilizace Ukrajinců do řad ruské armády. V okupované Chersonské oblasti Kreml tento týden vyhlásil stanné právo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však vyzval muže, aby ruské výzvy k mobilizaci neuposlechli. "Pokud se vám nepodaří se tomu vyhnout a ocitnete se v ruských ozbrojených složkách, při první možné příležitosti složte zbraň a jděte k ukrajinským pozicím," řekl Zelenskyj.

Video: Situace je obtížná, nevylučujeme ta nejtěžší rozhodnutí, říká generál Surovikin