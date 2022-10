Ukrajinci stojí před okupovaným Chersonem. Osvobození města je jen otázkou času

Ukrajinská armáda postupuje okupovanou Chersonskou oblastí, ve čtvrtek oznámil generální štáb v Kyjevě osvobození dalších pěti vesnic. Ukrajinští vojáci nyní stojí zhruba třicet kilometrů před Chersonem, kde sídlí okupační správa oblasti, kterou Rusko anektovalo. Osvobození města je podle odborníků jen otázkou času.

Rusy dosazený šéf Chersonské oblasti Volodymyr Saldo už oznámil evakuaci civilistů. Řekl, že všichni, kteří o to budou stát, mohou odjet a dočasně pobývat na Krymu nebo v Krasnodarském a Rostovském kraji na západě Ruska. Podle Salda se jeho výzva týká hlavně obyvatel na západním břehu Dněpru. Ten je odříznut od jiných částí Chersonské oblasti, protože ukrajinská armáda ostřelováním zničila mosty.

Výzva podle agentury Reuters znamená přiznání, že Moskva ztrácí kontrolu nad územím, které anektovala. Ruský ministr pro regionální rozvoj Marat Chusnullin v pátek oznámil, že vláda připravila v regionech blízko Ukrajiny bydlení pro lidi, kteří se evakuují z Chersonské oblasti.

Člen předválečného ukrajinského vedení Chersonské oblasti Serhij Chlan, který uprchl po ruském vpádu do města, nazval evakuaci spíše deportací. "Evakuovat se chtějí hlavně kolaboranti, kteří spolupracují s okupanty. Ostatním hrozí deportace do Ruska. Lidé by se měli snažit dostat na ukrajinské území, pokud je to možné," uvedl Chlan.

Podle zpráv z místa ruští vojáci už několik měsíců nepovolují lidem z Chersonské oblasti vstup na území kontrolované Ukrajinou. Kdo chce odejít, musí přes Krym a další Rusy obsazená území. Cherson je okupovaný od 2. března, z původních 300 tisíc obyvatel v něm zůstala přibližně polovina. Ukrajinská protiofenziva s cílem osvobodit Chersonskou oblast začala na konci srpna, ale výrazněji armáda postoupila až během října.

Dojde na pouliční boje?

Bývalý poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a nyní kritik agrese proti Ukrajině Stanislav Belkovskij napsal v příspěvku na sociální síti Telegram, že pád města je neodvratný. "Rusko se připravuje na rozhodující bitvu o Cherson. A předtím plánuje evakuaci části obyvatel. Je jasné, že ruští velitelé na místě si nedávají velké šance udržet tuto oblast pod ruskou kontrolou," uvedl Belkovskij.

Britský deník Financial Times bez podrobností napsal, že podle některých představitelů armád Západu může ukrajinská vlajka znovu zavlát nad Chersonem už příští týden.

Poradce ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč je opatrnější a mluví o měsíci až měsíci a půl. Zatím nejsou žádné zprávy o tom, zda ruští vojáci raději odejdou, jako tomu bylo nedávno například v Izjumu a Lymanu, nebo jestli budou klást odpor a dojde na tvrdé pouliční boje o každý dům a každou ulici.

Ostřelování Mykolajivu

Zatímco ukrajinská armáda postupuje po zemi, ruské dělostřelectvo masivně bombarduje nejbližší velké město Mykolajiv. Ve čtvrtek rakety dopadly na mnoho domů. Z trosek pětipatrové budovy se záchranářům podařilo po šesti hodinách vyprostit jedenáctiletého chlapce, ale ten po převozu do nemocnice zemřel na selhání srdce.

Do Mykolajivu se Rusové pokoušeli dostat v březnu právě z Chersonu (obě města od sebe dělí necelých šedesát kilometrů), ale neuspěli a vrátili se zpět.

Osvobození Chersonu by se zařadilo mezi tři největší ukrajinské úspěchy od začátku války, vedle odražení útoku na Kyjev v dubnu a dobytí Charkovské oblasti v září. Od začátku velké protiofenzivy 29. srpna ukrajinská armáda osvobodila už přes šest stovek měst a obcí, okupovaných Ruskem, oznámilo v pátek ministerstvo pro reintegraci dočasně okupovaných území. Nejvíce osvobozených měst a vesnic, přes 500, je v Charkovské oblasti, v Chersonské oblasti je to 75 vesnic.

