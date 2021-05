Páchnoucí estráda, výmysly i chvála Václava Klause. Co Rusové píší o Vrběticích

Necelé dva týdny zbývají do odjezdu desítek vyhoštěných ruských diplomatů z Prahy. Diplomatická krize mezi Ruskem a Českem bude mít dopad nejen na ekonomické vztahy obou zemí, všímají si ruská média. V pátek navíc Kreml zveřejnil seznam zemí, které nepovažuje za přátelské. Kromě Česka se na listině ocitly jen Spojené státy.

Novináři z mediální skupiny RBK se věnují možným dopadům sporů mezi Prahou a Moskvou na ruskou turistiku v Česku a na kupování českých nemovitostí ruskými občany. Ty se rozhořely poté, co česká vláda obvinila z výbuchů muničního skladu ve Vrběticích agenty ruské vojenské rozvědky GRU.

RBK informuje, že Česko jako cílová země pro Rusy bylo v roce 2019 - tedy v posledním roce před vypuknutím pandemie - až na 24. místě. Tehdy do Česka přijelo 560 tisíc ruských občanů, zatímco třeba do Turecka sedm milionů.

Nicméně z pohledu Česka byli ruští turisté významnou skupinou. Co do počtu hostů v českých hotelích byli Rusové čtvrtou největší skupinou, co do počtu strávených nocí v Česku dokonce druhou.

Až odezní epidemie covidu a hotely i hranice se znovu otevřou, podle politologa Ivana Preobraženského už zdaleka tolik Rusů do Česka jezdit nebude. "I když se vztahy po vyhoštění diplomatů stabilizují, Češi nebudou mít kapacitu k vyřizování víz tak jako v minulosti. A i kdyby se tento problém vyřešil, zůstane negativní mínění vůči Rusům, které má zhruba 60 procent Čechů, budeme-li věřit průzkumům," uvedl pro RBK Preobraženskij.

"Jsou zmatení"

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí prohlásil, že ruským státním představitelům nebude dovoleno vlastnit nemovitosti v zemích, které jsou na listině nepřátelských zemí, tedy v Česku a Spojených státech. "Pokud tam nemovitosti mají, potom to znamená, že to nejsou vysoce postavení úředníci. Pokud jsou vysoce postavenými úředníky a mají tam nemovitosti, pak by měli přestat být vysoce postavenými úředníky," uvedl Peskov.

Časopis Argumenty i fakty cituje dalšího ruského politologa Kirilla Koktyše, docenta katedry politické teorie na diplomatické škole MGIMO (Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě). Podle něj bylo nezbytné Česko zanést na seznam zemí, které nejsou k Rusku přátelské. "Je nutné dát jiným zemím najevo, že Rusko výpady na sebe nenechá bez odpovědi," upozornil Koktyš.

Ministr zahraničí Sergej Lavrov s odkazem na vrbětickou kauzu prohlásil, že v Česku "hanebně rozmazávají příběh výbuchů, které se odehrály před sedmi lety". "Jsou zmatení ve výpovědích, předkládají stále jakési nové a nové verze," dodal.

Slovům prezidenta Miloše Zemana týkajícím se Ruska obvykle dávají ruská média velký prostor, v případě jeho pondělního rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 tomu ale tak nebylo. Český prezident v interview řekl, že zařazení Česka na seznam nepřátel je od Ruska hloupost. O tomto výroku informovala v krátkém textu pouze tisková agentura RIA Novosti.

Pochvala Klause

Na sociálních sítích často komentuje situaci ve vztazích s Českem senátor Alexej Puškov. Vlivný politik vládnoucího Jednotného Ruska v minulosti zastával funkci předsedy Výboru pro zahraniční vztahy ve Státní dumě. Často také vystupuje v debatách v ruských televizích a je považován za autoritu v mezinárodní politice. Přitom zastává názor, že Západ je nepřátelský vůči Rusku a Moskva se musí bránit.

В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему - не в политике, а в плохом театре. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 17, 2021

Na Twitteru Puškov pochválil Václava Klause staršího za to, že verzi o podílu ruské vojenské rozvědky GRU na explozích ve Vrběticích nevěří. "Bývalý prezident České republiky Václav Klaus zhodnotil protiruskou hysterii v Česku: 'Skutečnost, že štěkáme na jednu ze světových mocností, je něco, za co se stydím, co mě deprimuje a co mě odpuzuje něco v této zemi dělat, řekl Klaus.' Výmluvné hodnocení," stojí v Puškovově příspěvku.

Ruský senátor rovněž uvedl, že souhlasí s českým prezidentem Milošem Zemanem. Respektive s jeho názorem, že za výbuchy ve Vrběticích je snaha skrýt krádež zbraní a munice.

Včera Puškov na Twitteru napsal: "V Praze vzniká stále více a více neuvěřitelných verzí výbuchů. Nyní po nás chtějí, abychom věřili, že se majitel skladů setkal s ruskými agenty, aby mu to podle všeho pomohli vyhodit do povětří. Smrdí to jako špatná estráda."