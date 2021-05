Šéf vrbětického Imexu se měl před výbuchem pohybovat u hotelu, kde byli ruští agenti

"Den před výbuchem ve Vrběticích se Petr Bernatík mladší, šéf firmy Imex Group, podle údajů ze svého mobilu pohyboval v blízkosti ostravského hotelu Corrado. Tam byli v té době ubytováni agenti ruské GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří jsou podezřelí ze zapojení do exploze muničního skladu," píšou servery iRozhlas a Respekt.

Bernatík podle lokalizačních údajů z mobilu vyjel 15. října 2014 ráno služebním autem ze svého bytu v Ostravě, po půl hodině jízdy se na silnici náhle otočil, zamířil zpět a zastavil se u ostravského hotelu Corrado. Není možné s jistotou říci, že byl přímo v něm, nepohyboval se od něj ale ve větší vzdálenosti, než 100 metrů. Zastávka trvala zhruba 40 minut.

Co Bernatík v okolí hotelu dělal, není jasné, na dotazy totiž neodpověděl. Jeho advokát Radek Ondruš nejdříve uvedl, že u hotelu mohl stát například na křižovatce. Později ale po domluvě s klientem odpověď upřesnil: Bernatík ten den ani nikdy jindy u hotelu nebyl a s Rusy se nikdy nesetkal. "Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl," popsal advokát.

Místopředseda poslaneckého výboru Pavel Žáček z ODS oficiálně potvrdil, že se detektivové opírají o data z mobilní sítě. "Bezpečnostní složky byly schopny vystopovat pohyb určité konkrétní osoby na základě pohybu mobilního telefonu mezi bydlištěm nebo mezi firmou, Vrběticemi - tím skladem a mezi hotelem Corrado," potvrdil Žáček Radiožurnálu. Nekomentoval ale, kdo je touto konkrétní osobou.

Policie letos v únoru Petra Bernatíka mladšího zadržela a na 48 hodin skončil v cele předběžného zadržení, připomínají Radiožurnál a Respekt.

Den před výbuchem dostali brigádníci volno, zbrojíři pracovali jinde

15. října 2014, tedy jeden den před samotným výbuchem, podle Respektu a Radiožurnálu dostali ve Vrběticích volno všichni brigádníci. A to i přesto, že v daný týden ve skladech probíhalo vyskladňování velké zásilky. Oba zbrojíři firmy - Luděk Petřík a jeho kolega Vratislav Havránek - ten den pracovali v Ostravě.

"Vždy jel táta do Vrbětic, většinou tam strávil tři dny. Aby se nemusel každý den vracet do Ostravy, měl ve Vrběticích zajištěné ubytování. A vždy to bylo od pondělí do středy," popisuje jeho syn Ondřej Havránek. V inkriminovaný říjnový týden roku 2014 to ale bylo jinak. "Do Vrbětic jel v úterý 14. října, ve středu 15. října dostal práci v Ostravě a ve čtvrtek 16. října musel zase do Vrbětic," popisuje Havránek mladší. Právě 16. října sklad vybuchl. Firma oba muže, tedy Petříka s Havránkem, poslala na místo s pověřením odstranit závady na označení vojenského materiálu, který měl být v nejbližších dnech odvezen k zákazníkovi, uvedl Respekt.

Zda dva příslušníci týmu Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin vstoupili přímo do areálu a zda to bylo právě 15. října, zatím vyšetřování neukázalo. Oba se sem však na prohlídku vojenského materiálu dopředu oficiálně objednali.