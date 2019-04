Noční vlci se vrátí do Česka. Brnem a Prahou ruští motorkáři projedou 5. května

Členové kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci, který je známý vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, i letos uspořádají k výročí konce druhé světové války jízdu do Berlína. Trasa již páté akce Cesty vítězství i tentokrát vede přes Českou republiku a Slovensko.

Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Odpůrci Nočních vlků označují motorkáře z tohoto spolku za extrémní nacionalisty a jejich vůdce Alexandr Zaldostanov, známý pod přezdívkou Chirurg, je na sankční listině Spojených států i Evropské unie za aktivní podporu ruské anexe Krymu.

Zaldostanov připustil, že do zemí EU nepojede. O tom, že je na černém seznamu EU, se ale v této souvislosti nezmínil. Podle serveru 360tv.ru řekl, že může jet jen do běloruského Brestu, protože "před námi je zahájení motoristické sezony, rovněž věnované Dni vítězství".

Letošní Cesty vítězství začnou 26. dubna v Moskvě a účastníci mají do cíle v Berlíně dorazit 9. května. Trasa dlouhá kolem 6000 kilometrů povede z Ruska do Německa přes Bělorusko, Polsko, Slovensko a Česko. Podle zveřejněného rozpisu výprava Nočních vlků v ČR projede 4. května Frýdek-Místek, 5. května zavítá do Brna a následující den do Prahy.

Na Slovensku mají ruští motorkáři v plánu navštívit 4. a 5. května postupně Banskou Bystrici, Zvolen, Štúrovo a Bratislavu.

Loni 7. května došlo v Praze k ostrým slovním přestřelkám mezi stoupenci a odpůrci Nočních vlků. Zapojil se do nich i poslanec a donedávna místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, který se netají obdivem k ruským motorkářům. Za incident sklidil kritiku i od svých spolustraníků.