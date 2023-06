Nejhorší z nejhorších. Rusové formují skupinu z vrahů, které nechtějí ani wagnerovci

Rusko povolalo do bojů proti Ukrajině i jednotku, která se skládá z vězňů odsouzených za vážné trestné činy. Někteří členové skupiny "Bouře Z" spáchali tak závažné zločiny, že by je do svých řad nevzali ani wagnerovci. "Jedná se o ty nejhorší z nejhorších," podotýká nezávislý server Meduza.

1:14 Ukrajinci pronikli do zákopu plného ruských vojáků. Záběry nedoporučujeme citlivým povahám. | Video: Reuters

Americký Institut pro studium války (ISW) v úterý uvedl, že Moskva zaplavuje hlavně východní frontovou linii "nekvalitními silami" - a to zejména trestaneckou jednotkou Bouře Z tamního ministerstva obrany. Ta podle think-tanku stojí za posledními intenzivními útoky hlavně v charkovském a luhanském regionu. A ačkoliv některé její útočné operace nebyly úspěšné, podařilo se jí zasáhnout oblast Kupjansku a poté pokračovat v úderech mezi městy Svatove a Kreminna, uvádí ISW. Související Tohle Rusové neuvidí rádi. Ukrajinci jim vzali tank a zaútočili na jejich zákopy 2:43 Nezávislý portál Verstka, jehož zjištění cituje server Meduza, si zločinců z Bouře Z všiml v ruských řadách již na počátku května. V té době obsadili přední pozice 71. gardového motostřeleckého pluku v okupované části ukrajinského Záporoží. Bývalý vězeň s přezdívkou Tambov, který působí jako zástupce velitele Bouře Z, tehdy popsal prokremelským novinářům, jak probíhalo verbování. Pracovníci ministerstva obrany podle jeho slov nabídli vězňům amnestii výměnou za službu ve válce na Ukrajině. Z 373 vězňů, kteří chtěli narukovat, jich prý do armády včetně něj přijali 127. On sám dostal milost, smlouvu na půl roku a plat "zaměstnance ministerstva obrany", sdělil v květnu podle serveru Verstka ruským novinářům. Také dodal, že k wagnerovcům nastoupit nechtěl, protože pověst žoldnéřské skupiny v čele s Jevgenijem Prigožinem podle něj nebyla dobrá. Prokremelští reportéři také na místě hovořili se zástupcem velitele zmíněného 71. pluku Olegem Panchurinem. Ten jim sdělil, že je s výkonem členů Bouře Z na frontě spokojený. "Jejich smýšlení je bojovnější než u odvedenců," podotkl a dodal, že mají "pohled zabijáků" a je "příjemnější s nimi pracovat". Váleční zločinci i sexuální devianti Analýzou účtů na sociálních sítích a soudních záznamů došla Verstka k závěru, že Tambov je ve skutečnosti osmatřicetiletý Pavel Aljochin z Tambovské oblasti ve středním Rusku. Podle vyšetřovatelů jednou jako taxikář vezl 91letou ženu z nákupu a poté ji pomohl odnést věci do bytu, kde mu nabídla čaj. Jakmile ale zjistil, že nikdo jiný v bytě není a žena má v něm uložené své úspory, udeřil ji do hlavy skleněnou lahví a poté uškrtil ručníkem. Z bytu posléze ukradl více než jeden milion rublů (v přepočtu asi čtvrt milionu korun), které z většiny rychle prohrál. Související Rusové nesmí ucítit krev. "Putinošmejdi" chtějí, abychom propadli panice, říká Pojar 25:52 Za jeho čin ho úřady na počátku roku 2022 odsoudily k 26 letům vězení za vraždu. Nejednalo se ale o první případ, kdy Aljochin stanul před soudem - v minulosti byl souzen za neplacení výživného na děti, loupež, znásilnění, úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví a nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi. Další člen jednotky Bouře Z, Oleg Batiščev, byl v září 2022 odsouzen za vraždu, zjistila Verstka. Podle úředních záznamů šel v lednu téhož roku navštívit bývalou přítelkyni do jejího domu. Po hádce s jejím novým přítelem ho začal bít a zasadil mu celkem 21 úderů rukama, nohama a dřevěnou stoličkou. U soudu pak jeho bývalá partnerka vypověděla, že se s ním rozešla kvůli tomu, že ji v opilosti několikrát fyzicky napadl. Závažné i pro wagnerovce Oba trestance by přitom za jejich trestné činy nevzali ani k wagnerovcům, kteří dříve své členy z ruských věznic rekrutovali, zdůrazňuje server Meduza. Žoldnéřská skupina, jež se účastnila bojů u Bachmutu, podle ruských médií nepřijímá do svých řad zločince, kteří čelili odsouzení za znásilnění či sexuální násilí. Stejné informace žoldnéři uvádějí i na svých náborových webových stránkách - cokoli, co souvisí se "sexuální integritou", je podle jejich slov "diskvalifikující". Související Je v zahraničí, koktal vykolejený Putin. Šéf ukrajinské armády mu vyslal jasný vzkaz 1:21 Zmínění členové Bouře Z nesplňují ani pravidla, která schválili ruští poslanci. Státní duma sice v minulém týdnu schválila návrh zákona, který umožňuje tamnímu ministerstvu obrany podepisovat smlouvy i s odsouzenými zločinci, ale pouze za méně závažné trestné činy. Nespadají pod něj sexuální zločiny, vlastizrada, extremismus či terorismus, připomíná agentura Reuters. Rusové i ve snaze zamezit další vlně mobilizace v poslední době verbují podle dostupných informací trestance ve velké míře. Od počátku února, kdy ruské ministerstvo obrany zahájilo nábor vězňů, narukovalo podle šéfky nevládní organizace Rusko za mřížemi Olgy Romanové už téměř patnáct tisíc zločinců. Nasazení Bouře Z v charkovském a luhanském regionu poukazuje podle ISW mimo jiné i na to, že Rusové nyní soustřeďují svou pozornost také na východní frontu. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová v úterý na Telegramu uvedla, že pro ukrajinské obránce je nyní poměrně obtížné postupovat, protože nepřítel vynaložil všechny své síly, aby zastavil probíhající ukrajinskou protiofenzivu. Ten "největší úder" podle ní teprve přijde. Šest tun TNT ukázalo děsivou sílu. Rusové používají taktiku "sebevražedného tanku" (19. 6. 2023) 1:41 Ruská armáda vyslala sebevražedný tank T-54 s šesti tunami TNT k ukrajinskému zákopu | Video: Twitter/Saint Javelin

