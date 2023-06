Rusové nesmí ucítit krev. "Putinošmejdi" chtějí, abychom propadli panice, říká Pojar

"Dezinformace beru vážně. Český stát je bere také vážně a to, jaká je tady situace, tomu nasvědčuje. Když to srovnáte s jinými zeměmi, tak si nestojíme tak špatně," tvrdí vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který dostal na starost agendu zmocněnce pro dezinformace. "Nepropadejme panice," říká k tomu, že příliš silný boj proti dezinformátorům by prý jejich pozici mohl ještě posílit.

25:52 Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Pojar | Video: Jakub Zuzánek

"Vůbec nemám problém s vypnutím dezinformačních webů v době krize. Na druhou stranu se dezinformace nejvíce šíří po sociálních sítích, takže to, že vypnete nějaký web, vůbec neznamená, že šíření jakýmkoliv způsobem ovlivníte," říká Pojar k tomu, zda by Česko na boj s dezinformacemi potřebovalo zákon. Podle něj ruská agrese na Ukrajině naopak mnohým z těch, kteří dezinformacím podléhali, otevřela oči. "Každá společnost je nějakým způsobem náchylná, ale myslím si, že situace není tak špatná." Projekt Aktuálně.cz o dezinformacích My a dezinformace: Stydím se, kým jsem se stal. Zpovědi lidí, kteří uvázli v zajetí lží Tomáš Pojar v rozhovoru s Lindou Bartošovou rovněž okomentoval slova ředitele BIS Michal Koudely, který na půdě Poslanecké sněmovny varoval, že se Rusko bude snažit pomocí dezinformací ohrozit chystané smlouvy o obranné spolupráci mezi Českem a Amerikou. "Ve chvíli, kdy Rusko ucítí naši slabost, udělá všechno pro to, aby ta smlouva nebyla. Do té doby se bude jako správný predátor věnovat jiné lovné zvěři," komentuje vládní poradce s tím, že by sněmovna i Senát měly udělat vše pro to, aby smlouva prošla hladce. Jinak by podle něj Rusko "neucítilo krev". A jak hodnotí prvních 100 dní prezidenta Petra Pavla ve funkci? "Nikoho nechci známkovat, ale ze své pozice si nemohu stěžovat. S prezidentem jsem několikrát měl možnost přímo hovořit, být na různých poradách a myslím si, že velmi dobře formuluje pozici České republiky," chválí si bývalý diplomat fakt, že je česká zahraniční politika na úrovni hlavy státu a vlády jednotná. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

