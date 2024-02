Znali děsivé riziko. Dvojice Rusů se před válkou rozhodla utéct drsným způsobem

Dvojice Rusů se pokusila utéct před brannou povinností přes Beringovu úžinu, která propojuje Tichý oceán se Severním ledovým oceánem. V září 2022 se Maxim Tejunaut a Sergej Nečajev vyhnuli odvodu a vyrazili z Čukotky na moře.

Maxim Tejunaut nechtěl jít válčit na Ukrajinu a před náborovými úředníky se ukryl. "Pokud odmítnete přijmout povolávací rozkaz, budete zatčeni. Prostě jsem jim neotevřel a utekl jsem. Do války bych stejně nešel. Proč bych měl jít někoho zabíjet nebo se nechat zabít?" tvrdí Maxim Tejunaut.

Oba přátelé naložili rybářskou loď jídlem a pohonnými hmotami. Nejprve pluli podél ruského pobřeží, než se vydali na 80kilometrovou cestu přes otevřené moře. "Mířili jsme k tamějšímu ostrovu. Děsilo nás jen to, že nás chytí (ruská pobřežní stráž)," vypráví Tejunaut.

Té se ale úspěšně vyhnuli a dorazili k ostrovu Svatého Vavřince. Obyvatelé tohoto odlehlého místa patřícího americké Aljašce jim nabídli stravu. "Přinesli pizzu a džus. My jsme měli také vlastní jídlo. Chutnal jim náš citronový čaj. Jsou to Jupici a Eskymáci. Jsou to taky etničtí Čukčové, ale ti američtí," popsal dobrodince Tejunaut.

Rusové chtěli požádat o politický azyl. Imigrační úředníci je převezli do Tacomy ve státě Washington, kde je umístili do vazby. Po třech měsících jim pomohl křesťanský duchovní původem z Ukrajiny. "Měl jsem telefonát. Volal mi novinář z deníku Politico s tím, zda bych za dva utečence z Čukotky nezaplatil kauci. Když jsem se dozvěděl, že utekli před vojenskou mobilizací, byl jsem si jistý, že jim určitě pomůžu," vzpomíná v reportáži baptistický duchovní Roman Mitin.

Mitin s dalšími lidmi pomáhá v USA Ukrajincům, kteří prchají před rusku agresí, a Rusům, kteří se odmítl mobilizovat a jít bojovat na Ukrajinu. Takových jsou dnes podle odhadů stovky tisíc.

Na druhou stranu se v současnosti "k ruské armádě denně přidá asi tisíc lidí", řekl v polovině ledna serveru Ukrajinska pravda zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibickyj. Motivací pro vstup do armády jsou podle něj peníze, a to především pro obyvatele chudších ruských regionů. "Řekněme to tak, u nich (v Rusku) pokračuje mobilizace. Jenom není tak masová, jako tomu bylo od října do prosince 2022," uvedl Skibickyj.

Zatím oba uprchlíci z Čukotky, kteří mají povolení ve Spojených státech i pracovat, stále čekají na vyřízení žádosti o azyl. "Když uděláte něco špatného, vrátí se vám to jako bumerang. Když uděláte něco dobrého, vrátí se to také jako bumerang. Takový už je život," komentuje svůj současný život Tejunaut.

"Už se Putina nebojíme." Ženy mobilizovaných ruských vojáků chtějí své muže zpět. (5. 12. 2023)