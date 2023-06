Rusové se vážně zlepšili, hodnotí analytik. Uvidíme hodně zničené ukrajinské techniky

Na Ukrajině začala bitva, která má rozhodnout válku. Rusové měli čas se na ofenzivu dobře připravit a výpovědi vojáků i satelitní snímky potvrzují, že se taktika agresora výrazně zlepšila. Ruské jednotky spolu útoky koordinují, využívají drony i další moderní techniku a operují v komplexním systému zákopů. Dobře připravenou obrannou linii bude pro Kyjev složité prorazit, upozorňují experti.

"Dál platí, že ruská armáda má spoustu problémů, ale z více zdrojů víme, že se v mnoha ohledech zlepšila a je schopna lépe reagovat na situaci na bojišti," potvrzuje pro deník Aktuálně.cz bezpečnostní odborník Michal Smetana z Institutu Mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ve stejném duchu hovoří i analýza amerického deníku New York Times, založená na svědectví ukrajinských vojáků, ruských zajatců i otevřených zdrojích: ruská taktika se v posledních měsících proměnila.

Například ruské obrněné kolony se již nevrhají do oblastí, kde je Ukrajinci mohou zničit. Okupanti častěji používají bezpilotní letouny, sondážní útoky a někdy i pouhý křik, aby před úderem odhalili ukrajinské zákopy. Moskva také zlepšila koordinaci obranného dělostřelectva i leteckou podporu.

Stejně jako se Rusové připravovali na obranu, Ukrajinci pilovali před ofenzivou taktiku útočných operací. Smetana také upozorňuje, že Kyjev od Západu dostal kromě tanků také obrněná vozidla, přístroje na noční vidění nebo odminovací techniku. Všechno tak nasvědčuje tomu, že právě probíhající protiofenziva bude vypadat jinak než boje, ke kterým ve válce zatím docházelo.

Velitel ukrajinské dronové jednotky s přezdívkou Graf listu New York Times popsal, že se okupanti snaží najít ukrajinská velitelská stanoviště a zničit je na velkou vzdálenost. "Chtějí co nejvíce narušit komunikaci mezi (našimi) jednotkami," popsal. Ruské letectvo, které je od invaze ochromené, útočí na ukrajinské cíle z větší vzdálenosti.

Michal Smetana vysvětluje, že se to týká hlavně takzvaných klouzavých bomb, které na jednu stranu chrání ruské pozice a mezitím zaměstnávají ukrajinskou protivzdušnou obranu dál od fronty. Díky navigačnímu systému bývají mnohem přesnější než neřízené bomby a svůj cíl dokážou zasáhnout s přesností na několik metrů a zároveň mají dlouhý dolet.

Bitva o Bachmut

Změnu ruské taktiky popsali i ukrajinští vojáci, kteří bojovali o Bachmut. Podle nich Kreml postupně z bitvy stáhl bývalé vězně a místo nich do první linie přišli profesionální žoldnéři z Wagnerovy skupiny, kteří koordinovali pozemní i dělostřeleckou palbu na ukrajinské pozice. A pomocí malých týmů obránce rychle obklíčili.

Když Ukrajinci v Bachmutu kontrolovali jen posledních několik bloků domů, ruské síly je zasypaly dělostřeleckou palbou. Chvíli poté, co se obránci stáhli, okupanti vtrhli dovnitř. "Ukrajinci prostě nestíhali," vzpomínal jeden z vojáků cizinecké legie. Během nynější protiofenzivy ukrajinská armáda útočí na Bachmut po křídlech s cílem Rusy obklíčit. Na ruské linie tlačí také na pomezí Záporožské a Doněcké oblasti směrem na klíčové město Melitopol. Právě jeho dobytí by Ukrajincům otevřelo cestu k přetnutí koridoru, spojujícího ruskou pevninu s anektovaným Krymem.

Odborník Smetana ale upozorňuje, že zlepšení Rusů nejde aplikovat na celou frontovou linii. Část změny taktiky přisuzuje faktu, že si Rusové na válku na Ukrajině zvykli. Když loni v únoru okupanti na Ukrajinu vtrhli, podcenili schopnost Ukrajinců se bránit, dostávali chaotické povely a nevěděli, co dělat.

"Operace byla velmi špatně připravená a vycházela ze špatných předpokladů. Rusko bojovalo chaoticky a nedodržovalo ani vlastní válečnou doktrínu. Tyto počáteční problémy se jim částečně podařilo odstranit a lépe se na probíhající boj připravili," dodává bezpečnostní analytik.

Obranná linie

Rusko se také dál potýká s obrovskými ztrátami ve vlastních řadách, a to i ve svých elitních jednotkách, které je složité rychle nahradit. "Ale pořád je to masa lidí, která by možná nezvládla komplexní ofenzivu, ale na obranu budou stačit. Obrana je vždy snazší než útok," doplňuje Smetana.

Obranná linie, kterou mělo Rusko čas si dobře připravit, je podle satelitních snímků velmi dobře vystavěná. Zákopy jsou podle ukrajinských vojáků často lepší než jejich vlastní a připomínají hustou síť, kterou během války ve Vietnamu používaly jednotky Vietkongu. Často jsou tak hluboké, že je nelze najít dronem.

Richard Barrons, generál ve výslužbě, který vedl britské velitelství společných sil, pro agenturu AP vysvětluje, že ruská armáda vybudovala "učebnicové" obranné linie a upravila svou taktiku, aby se neopakovalo loňské fiasko, kdy musela rychle ustupovat z rozsáhlých oblastí Charkovské a Chersonské oblasti.

"Když to všechno sečtete, všichni vědí, že to bude těžší boj než o Cherson nebo Charkov na podzim loňského roku. Lidé stále používají tyto dva úspěchy jako měřítka, což si myslím, že je za daných okolností nespravedlivé a nerozumné," míní Barrons.

Vybavení ze Západu

Analytici se proto shodují, že ofenziva bude postupovat spíš pomalu. Ukrajinci musí kromě zákopů překonat i silně zaminované oblasti nebo překážky, které je budou nutit projíždět užším koridorem, který mohou Rusové snadněji ostřelovat. "Ukrajinci to ví a připravují se na to dlouho," říká k tomu Michal Smetana.

Že bude obtížné ruské obranné linie překonat, potvrzuje pro New York Times také jeden z nejmenovaných vysoce postavených amerických představitelů. Podle něj je příliš brzy na to, aby se dalo soudit, zda je Ukrajina dokáže přetnout. Ruská obrana je rozmístěna ve vrstvách a navzdory měsícům neúspěchů a ztrát okupanti projevují odhodlání bojovat dál.

"Z toho, co vidíme, se zatím nedá říct, jak úspěšná bude ukrajinská protiofenziva. Určitě je možné i dobře připravenou obranu prolomit, ale bude to velmi náročné," konstatuje Smetana. "Uvidíme hodně zničené ukrajinské techniky, ale to ještě neznamená, že se vyplní apokalyptické předpovědi."

