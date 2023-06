Analytik krotí přílišný optimismus. Rusové měli čas se na ofenzivu Ukrajiny připravit

Zatímco se Ukrajinci chystali na protiofenzivu, Rusko mělo čas na vybudování až učebnicově pevné obrany, upozorňuje britský generál ve výslužbě Richard Barrons. Rusové nyní podle něj budou na stovkách kilometrů dlouhé frontové linii účinně odpalovat útoky nepřítele. "Ukrajinci si tak budou muset vybrat jedno dvě místa, kde soustředí své síly," uvádí Barrons v rozhovoru.

Rusové si v posledních týdnech podle satelitních snímků zveřejněných ke konci května britskou BBC vybudovali dlouhý pás opevnění na jihovýchodě Ukrajiny, v Chersonské a Záporožské oblasti - čili tam, kde čekají protiútok, v oblastech, kudy vede pro Ukrajince klíčový směr k Azovskému moři. "Mají tři linie zákopů. Místa pro tanky, do kterých mohou vjet, vést z nich palbu, držet pozice," popisuje Barrons v rozhovoru pro agenturu Associated Press.

Rusové podle něj nyní upravují svou taktiku podle toho, jak se válka vyvíjí - účinněji například čelí útokům nepřátelských dronů. "Naučili se také držet důležitá stanoviště, jako jsou velitelství a muniční sklady, mimo dosah (raketometů) Himars, mimo dosah raket dlouhého doletu," uvádí Barrons, který v minulosti působil jako velitel britských ozbrojených sil. "A zdokonalili se v tom, jak mohou střílet na ukrajinské dělostřelectvo a tanky, když je zahlédnou," dodává.

Dle jeho názoru se Ukrajinci při své ofenzivě budou muset soustředit na menší území, aby dokázali proniknout ruskou obranou. "Upřímně řečeno, byl bych překvapen, kdyby byla alespoň pro začátek delší než 20 mil (30 kilometrů, pozn. red.)," uvádí Barrons, který dnes působí jako vojenský analytik v poradenské společnosti Universal defence & security solutions v Londýně. Ukrajinci ale podle něj budou muset dosáhnout alespoň nějakého úspěchu - ten je pak klíčový pro další podporu ze Západu, zdůrazňuje generál.

Aby ukrajinská strana uspěla, měla by dle jeho slov usilovat hlavně o několik věcí - zmást a překvapit svého nepřítele pomocí rozšiřování dezinformací, oslabit ruské letectvo a také odříznout Kerčský most, který spojuje Rusko s poloostrovem Krym. "Pokud by to poslední dokázali a udrželi, byl by to výrazný úspěch. Ale je to docela velký požadavek, protože Rusko ví, že by to pro ně znamenalo smysluplný úspěch. A přesně proto se soustředí na to, aby se to nestalo," podotýká Barrons.

Na jihu Ukrajiny, který zčásti okupují ruské jednotky, byla v noci na úterý zničena hráz obří Kachovské přehrady. Z destrukce se vzájemně obviňují Kyjev i Moskva. Podle ukrajinské vojenské rozvědky ruské síly přehradu odpálily "v panice", čímž tajná služba patrně narážela na možnost brzkého zahájení ukrajinské protiofenzivy.

Nejnovější zprávy z Orichivu v ukrajinské Záporožské oblasti naznačují, že aktivní fáze dlouho očekávané ukrajinské ofenzivy už začala. Druhý den tam podle britské BBC zuří tvrdé boje mezi ukrajinskou armádou, která se v této oblasti snaží postoupit, a ruskými invazními silami.

BBC uvádí, že ukrajinské jednotky se u Orichivu snažily postoupit za podpory dělostřelectva, tanků a dronů. Také ruští vojenští blogeři informují o tvrdých bojích několik desítek kilometrů na jihozápad od Záporoží. Situaci na Ukrajině sledujeme v on-line reportáži.

Video: Poškozenou Kachovskou Přehradou protékají proudy vody (6. 6. 2023)