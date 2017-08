USA vrací Moskvě omezení počtu velvyslanců. Rusko musí uzavřít svůj konzulát v San Francisku

před 1 hodinou

Spojené státy vyzvaly Rusko, aby do soboty uzavřelo svůj konzulární úřad v San Francisku, diplomatickou kancelář ve Washingtonu a jedno z konzulárních oddělení v New Yorku. Jde o odvetu za ruské oznámení z minulého měsíce omezit početní stav americké ambasády a konzulátů v Rusku, pro nějž Moskva stanovila jako nejzazší datum 1. září. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyjádřil nad novým krokem Washingtonu politování. Uzavření musí být provedeno do 2. září. K předchozímu kroku Moskvy stran snížení amerického diplomatického personálu v Rusku uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí, že to byl podle USA "čin neopodstatněný" a že poškodil vztahy mezi oběma zeměmi.

