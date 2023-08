Ruský soud uložil Navalnému dalších 19 let za mřížemi

Ruský soud v dalším procesu poslal na 19 let do vězení opozičního předáka Alexeje Navalného, kterého uznal vinným v případě nových obvinění mimo jiné z extremismu. Informovaly o tom tiskové agentury. Prokuratura pro kritika Kremlu žádala 20 let za mřížemi. Navalnyj, jenž si už odpykává dřívější tresty, obvinění z extremismu označil za absurdní.

"Odsouzený byl uznám vinným z vytváření extremistické komunity a z účasti v ní, z financování extremistických aktivit, organizování extremistické komunity, veřejných výzev k extremistickým aktivitám a ze zapojení nezletilých do akcí nebezpečných pro jejich život," napsala ruská státní tisková agentura TASS. Související Putin po Prigožinově vzpouře přitvrdí. Svrhnout půjde jen silou, říká ruský disident Sedmačtyřicetiletý Navalnyj tvrzení obžaloby o vytvoření extremistické organizace - tedy Fondu boje proti korupci - už dříve označil za absurdní. V předvečer vynesení rozsudku vyzval své stoupence, aby se nenechali zastrašit, protože právě to je účelem soudního procesu a trestu, připomínající éru komunistického diktátora Josifa Stalina. Jeden z nejhlasitějších ruských oponentů prezidenta Vladimira Putina obvinění označuje za podobně vykonstruovaná a politicky motivovaná jako ta předešlá, kvůli kterým už byl odsouzen dříve. Ruské úřady Navalného uvěznily v lednu 2021 hned po návratu z Německa, kde se léčil z otravy bojovou látkou novičok. Odpůrce režimu obvinil z otravy Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil samotný fakt otravy. Kvůli léčbě v Berlíně nesplnil Navalnyj podmínky předchozího podmíněného odsouzení a soud ho proto uvěznil na zhruba 2,5 roku. Loni dostal ještě devět let za údajný podvod. Navalnyj politickou dráhu zahájil bojem proti korupci, v jehož rámci organizoval protirežimní protesty. Úřady během potlačování ruského disentu zakázaly Navalného protikorupční organizaci jako extremistickou.

