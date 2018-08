Ruský satelit připomíná matrjošku, může to být zbraň? Jeho chování znepokojuje americkou armádu

Analytici z americké armády se obávají, že umělá družice má provádět testy za vojenským účelem.

Washington - Záhadná ruská družice obíhající Zemi znepokojuje americkou armádu. Podle jejích analytiků vykazuje "abnormální chování", píší americká média.

"Nevíme jistě, co to je, a neexistuje způsob, jak to zjistit," prohlásila tento týden na konferenci ve Švýcarsku Yleem Pobleteová z amerického úřadu na kontrolu zbraní.

Loni Rusové vyslali do vesmíru raketu Sojuz se satelitem, který byl později vypuštěn na oběžnou dráhu. Vojenští analytici ve Spojených státech si kladou otázku, jestli jde o to samé zařízení, který jim nyní dělá starosti.

Podle americké televizní stanice CNN ruský satelit zřejmě do vesmíru vyslal ze svých útrob další dvě menší družice.

"Když se podíváte na výčet ruských satelitů, tak právě tento a jeho 'děti', které z něj vyskočily, se chovají podivně," řekl pro CNN expert Bob Hall ze společnosti Analytical Graphics. Právě ona umělou družici zkoumala a došla k závěru, že po několika měsících na oběžné dráze "porodila" menší družici. Ta zase po nějaké době jednu ještě menší. "Je to skoro jako ruská matrjoška," vysvětlil zmíněný odborník.

Ruské ministerstvo obrany podle CNN dopředu oznámilo, že satelit má v sobě ještě jedno "zařízení", jehož úkolem bude zkoumání stavu celé družice. Že je to ale další družice, která vyletí ven a později stejným způsobem vypustí ještě jednu menší, nikdo neočekával.

Odborníci se obávají, že se za vším ve skutečnosti ukrývají vojenské účely. Pentagon nicméně neupřesnil, čeho se obavy americké armády konkrétně týkají.

Nejmenovaný armádní zdroj televizi CNN sdělil, že Rusko a další protivníci vytvářejí z vesmíru "válečnou zónu". Nové hrozby mohou být jedním z důvodů, proč americký prezident Donald Trump před několika dny podepsal rekordní vojenský rozpočet a proč prosazuje vytvoření nezávislé sekce vesmírných sil jako další součásti armády.

Obavy Američanů vyplývají z toho, že Rusové už mají družice, které dokážou zničit jiné. Například mají ve vesmíru už čtyři roky umělou družici nesoucí název Kosmos 2499. Ta může podle Pentagonu fungovat jako zbraň. Lépe řečeno: dokáže se přichytit na jinou družici a následně se odpálit. Američané jí ostatně přezdívají "Kamikadze".

Konkrétní obvinění však zatím nepadla. "Ruské záměry týkající se tohoto satelitu jsou nejasné, což je velmi znepokojující," sdělila také velmi obecně Pobleteová a potvrdila, že Spojené státy mají obavy, že Rusko vyvíjí zbraň proti družicím.

Rusko taková nařčení odmítá. Podle agentury Reuters na to na konferenci reagoval ruský diplomat slovy, že jde o "neopodstatněné, pomlouvačné obvinění založené na nedůvěře a domněnkách".

