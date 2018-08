Putin údajně Trumpovi navrhl odzbrojovací jednání, chce potvrdit platnost dohody Reagana a Gorbačova

Bílý dům odmítl informaci komentovat, Moskva obvinila Washington z úniku důvěrných informací.

Moskva/Washington - Ruský prezident Vladimir Putin předložil prezidentu Donaldu Trumpovi na summitu v Helsinkách návrh na nová odzbrojovací jednání a na snížení napětí ve východní Evropě. Napsal to americký server Politico s odvoláním na dokument, který si obstaral od ruských vládních úředníků. Bílý dům odmítl informaci komentovat, Moskva obvinila Washington z úniku důvěrných informací.

Podle serveru Politico jde například o návrh na prodloužení platnosti smlouvy o omezení jaderných zbraní, známé v USA jako Nový START a v Rusku jako START 3. Smlouvu, kterou prý Rusko navrhuje prodloužit o pět let, podepsali prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv v dubnu 2010 v Praze. Její platnost má skončit v roce 2021.

Moskva podle serveru Politico rovněž navrhuje potvrdit platnost dohody o zákazu raket středního doletu, kterou v roce 1987 dojednali vůdci USA a SSSR Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Spojené státy obviňují Rusko, že smlouvu porušuje a Kongres loni schválil finance pro analogické odvetné kroky USA.

Dalším ruským návrhem je uzavřít dohodu zakazující rozmisťování zbraní ve vesmíru, napsal americký server. Oba státy jsou sice signatáři podobné dohody z roku 1967, ta se ale týká jen zbraní hromadného ničení.

Ruské návrhy se rovněž týkají rostoucí konfrontace ve východní Evropě, pokračuje Politico. Washington a Moskva by měly podniknout kroky k odvrácení incidentů při manévrech a zvýšit důvěru a transparentnost ve vojenské oblasti.

Obě země by měly zahájit konzultace expertů ohledně "destabilizujících" druhů zbraní, které by mohly být předmětem odzbrojovacích rozhovorů. Ruský dokument navrhuje zahájit konzultace o "strategické stabilitě" na úrovni náměstků ministrů zahraničí, které by se mimo jiné měly týkat Sýrie. Ve formátu 2+2 by měli jednat i ministři zahraničí a obrany obou zemí.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ve středu na facebooku existenci ruských návrhů výslovně nepopřela. Vyzvala Spojené státy, aby "přestaly manipulovat výňatky z tajných dokumentů a setkání, včetně neexistujících". Vytkla Washingtonu, že "nedokáže udržet v tajnosti ani obsah prezidentských rozhovorů".

Související video: Trump přemýšlí hlavně o zisku pro sebe. Náklonností k Putinovi se nikdy netajil, říká Kabrhelová