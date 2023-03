Rusům docházejí tanky. A to rychle, tvrdí analytici. Kreml sahá po muzejních kouscích

Rusům docházejí tanky mnohem rychleji, než si řada pozorovatelů doposud myslela, tvrdí ve svém nejnovějším článku americký časopis Forbes. Putinově armádě rychle mizí ze skladů nejpočetnější tank T-72, který ještě pamatuje dobu studené války. Jako důkaz nedostatku T-72 může sloužit fakt, že Rusové stále častěji vybavují své nové mobilizované jednotky zastaralými tanky T-62 a T-80B.

Rusku dochází nejpočetnější model tanku. A to rychle, tvrdí pozorovatelé. | Video: Reuters, Asociated Press

Na základě odtajněných údajů Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru a dalších zdrojů včetně blogu Oryx, který se v ruské invazní válce na Ukrajině snaží pečlivě sčítat vizuálně potvrzené ztráty tanků, se podle časopisu Forbes jeden z nejdůvěryhodnějších nezávislých zdrojů partizan_oleg pokusil odhadnout, kolik tanků Rusům po roce bojů ještě zbylo.

Forbsem zmíněný uživatel Twitteru partizan_oleg dříve předpokládal, že Rusko šlo do války s téměř dvěma tisíci tanky T-72. Padesátitunovým bojovým strojem se 125mm hladce vrtaným kanonem, který obsluhuje třímístná osádka.

Blog Oryx mohl potvrdit, že Ukrajinci během roku zničili nebo ukořistili téměř 1200 jistých nebo pravděpodobných tanků T-72. Vzhledem k tomu, že nepochybně došlo ke ztrátám tanků, které nebyly obrazově zdokumentovány, je tento počet podle Forbesu podhodnocený. Pokud Oryx potvrdil 80 procent ztrát, pak Rusové podle časopisu ve skutečnosti odepsali 1500 tanků T-72.

Rusové měli podle dřívějšího sčítání uživatele partizan_oleg ve skladech 6900 starých T-72, z nichž asi třetina mohla být po dekádách, kdy na stroje působilo počasí, schopna renovace. Po posledním přepočtu si na účtu partizan_oleg uvědomili, že ve skutečnosti měli Rusové ve skladech pravděpodobně jen 1500 T-72, nikoliv 6900. "A mnohé z nich pravděpodobně nejsou v dobrém stavu," upozornil twitterový účet.

Rusové nedokážou výrobou pokrýt ztráty svých tanků



Přepočet byl podle Forbesu celkem přímočarý. Začal celkovým počtem T-72, které sovětský průmysl vyrobil během 23 let mezi lety 1968 a 1991. Což bylo 18 000 kusů. Pak začal partizan_oleg odečítat tanky, které Sověti a Rusové ztratili v boji, nechali v zahraničí nebo vyvezli zákazníkům. A dospěl k mnohem nižšímu počtu rezervních tanků T-72.

Velkou proměnnou, jak přiznal partizan_oleg, je, že jejich údaje o výrobě nemusí zahrnovat úplně první model T-72, "Ural". Není jasné, kolik jich mohla továrna Uralvagonzavod ve Sverdlovské oblasti vyrobit a poté uskladnit. Podle twitterového účtu možná stovky. Možná několik tisíc.

Ale i po doplnění o staré Uraly se podle Forbesu nelze vyhnout jasnému závěru. Rusové přišli potenciálně o dvě třetiny T-72, které byly v aktivní službě nebo čekaly jako obnovitelné zásoby na zprovoznění. "Dává tedy mnohem větší smysl, proč Kreml vytahuje ze skladů tanky T-62, které jsou ještě starší než jakýkoli T-72. A také T-80B, které jsou staré zhruba jako první T-72," tvrdí autor článku v časopise Forbes.

Ruský průmysl může každý měsíc vyrobit jen několik nových tanků. Příliš málo na to, aby se pokryly měsíční až trojmístné ztráty. To vše znamená, že Rusům tanky docházejí. A to rychle, uzavírá Forbes.

