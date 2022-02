Američané varují před provokací na Donbasu, která může být záminkou k ruské invazi

Ukrajinský velvyslanec v Londýně Vadym Pristajko prohlásil, že Ukrajina ukončí snahu vstoupit do NATO, pokud to zabrání válce s Ruskem. Je to poprvé, kdy ukrajinský představitel naznačil možnost ústupku. Později dodal, že se špatně vyjádřil a chtěl pouze říci, že Ukrajina může uzavřít dvoustranné obranné dohody s Británii nebo Spojenými státy před tím, než vstoupí do NATO.

"Vstup do NATO a Evropské unie je prioritou Ukrajiny," reagoval na slova velvyslance v Británii mluvčí ukrajinského prezidenta Sergej Nikiforov.