EU hledá zdroje plynu, pokud Rusko přeruší dodávky. Jedná s USA, Norskem a Katarem

14:24

Moskva dnes dala najevo, že pokud by se Kyjev vzdal záměru stát se členem Severoatlantické aliance, výrazně by to pomohlo vyřešit bezpečnostní obavy Ruska. Mluvčí Kremlu tak reagoval na víkendová slova ukrajinského velvyslance v Londýně, který stanici BBC řekl, že Ukrajina by mohla upustit od snah o vstup do NATO, aby zabránila válce s Ruskem. Ambasador ovšem vzápětí upřesnil, že Kyjev o vstup do aliance usilovat nepřestane, protože tento záměr je obsažen v ukrajinské ústavě.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotazy novinářů prohlásil, že velvyslancova slova nevnímá jako změnu oficiálního ukrajinského postoje. Zároveň poznamenal, že pokud by Kyjev myšlenku svého vstupu do aliance oficiálně odmítl, pomohlo by to "formulovat smysluplnější odpověď na ruské obavy".